河北“小官巨貪”馬超群案一審開庭

（圖片來源於網絡） 中評社北京5月30日電／記者從河北省秦皇島市中級人民法院獲悉，5月27日至29日，秦皇島北戴河供水總公司原黨委書記、總經理馬超群涉嫌受賄、貪污、挪用公款、巨額財產來源不明、非法持有槍支等罪一案，在秦皇島市中級人民法院依法公開開庭審理。



秦皇島市人民檢察院指控：被告人馬超群於1998年至2014年2月，利用其擔任秦皇島市自來水總公司總經理助理、北戴河公司經理、秦皇島市自來水總公司副總經理、秦皇島首創水務有限責任公司副總經理兼北戴河分公司負責人、秦皇島北戴河供水總公司黨委書記、總經理等職務上的便利，為秦皇島某建築安裝有限公司法定代表人李某某等人在工程承包、材料供應、職工招錄等方面提供幫助，索取或非法收受他人給予的財物，折合人民幣共計8273.0644萬元；通過虛開發票、虛列支出、收入不入賬等手段非法占有公共財物，共計人民幣2407.0154萬元；個人決定挪用本單位公款人民幣500萬元給他人使用，謀取個人利益；同時，被告人馬超群對折合人民幣7196.0097萬元的財產不能說明來源。



此外，公訴機關指控，被告人馬超群自1997年以來，先後非法持有槍支4支；於2012年3月將劉某打致輕傷（二級）；於2012年11月故意毀壞他人財物，價值人民幣4.423萬元。



公訴機關起訴書顯示：馬超群涉嫌受賄、貪污、巨額財產來源不明、挪用公款、非法持有槍支、故意傷害、故意毀壞財物等7項罪名、61起犯罪事實，應當以受賄罪、貪污罪、挪用公款罪、巨額財產來源不明罪、非法持有槍支罪、故意傷害罪、故意毀壞財物罪追究其刑事責任。



庭審中，公訴機關出示了相關證據，部分證人出庭作證，被告人馬超群及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，被告人馬超群進行了最後陳述。被告人家屬，部分省、市人大代表，政協委員，媒體記者及社會各界人士旁聽了庭審。庭審結束後，法庭宣布休庭，擇期宣判。



來源：新華社