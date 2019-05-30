英媒：科學家找到人類進化關鍵基因

中評社北京5月30日電／英媒稱，科學家日前識別出了可能對人類的出現起到關鍵作用的大量基因。



英國《每日郵報》網站5月27日報道稱，一項利用一種新計算方法來預測基序（即DNA中與基因活動有關的特定模式）的研究發現，先前被認為在許多有機體中發揮類似作用的基因實際上是人類獨有的。



研究人員說，這一發現可能會通過解釋數百個不同基因的表達方式來解釋人類與黑猩猩之間的一些主要差異。黑猩猩是與人類親緣關係最近的動物。



研究人員研究了為一類名為轉錄因子的蛋白質進行編碼的數十種基因。轉錄因子通過與基序結合來控制基因活動。



在多倫多大學學習期間領導這項研究的薩姆·蘭伯特說：“即便是在親緣關係緊密的物種之間，也存在比例不容小覷的、可能會結合新序列的轉錄因子。這意味著它們很可能會通過調節不同的基因來發揮新的功能，這對物種差異而言或許十分重要。”



這支團隊開發了一款新軟件，以尋找DNA中被轉錄因子瞄准的結合區域之間的結構相似之處，並探究轉錄因子與相同或不同的DNA基序結合的能力。



先前進行的同類研究的涉及面要廣得多，它們對所有區域進行了比較。而新的研究每次只關注其中的一小塊區域，以便進行更精准的觀察。



英媒稱，科學家日前識別出了可能對人類的出現起到關鍵作用的大量基因。



英國《每日郵報》網站5月27日報道稱，一項利用一種新計算方法來預測基序（即DNA中與基因活動有關的特定模式）的研究發現，先前被認為在許多有機體中發揮類似作用的基因實際上是人類獨有的。

