太興今招股　擬3年開店105間

太興昨日舉行招股記者會，左起為執行董事陳淑芳、創辦人兼主席陳永安、有港版鐵甲奇俠之稱的代言人郭偉亮。 中評社香港5月30日電／九成選址商場，租金議價力強。



香港文匯報報道，港式美食股上市！繼以奶油豬馳名的翠華（1314）在2012年上市後，以港式燒味起家的太興（6811）今天起至下周二招股，發行2.5億股，最多集資額9.5億元，招股價2.8至3.8元，以一手1，000股計算入場費3，838.29元，預計下月13日掛牌。公司稱計劃3年內開105間分店，其中三分之二在本港。太興現時已發展為擁有多個餐飲品牌的本地飲食集團。



太興執行董事陳淑芳昨表示，本港分店有90%開設於商場，與商場業主關係良好，具有一定的議價能力，而過往租金成本能控制在13%至14%，屬理想水平，所以不擔心租金會影響收入。



被問及加價方向，陳淑芳表示每年會因應市場反應來微調價格，加幅溫和相信客人會接受到，而且太興在全球有500個供應商，早前發現非洲豬瘟對食材供應也沒有影響。開店步伐方面，她稱未來3年計劃開設105間分店，其中三分之二在香港，三分之一在內地並會集中在大灣區開店，另台灣有少量分店。



年底前推精緻高檔冰廳



面對內地餐飲業競爭激烈，太興主席陳永安表示，餐飲業要面對的挑戰不少，但集團以多品牌發展具有優勢，而內地競爭主要在商場舖，但近年內地分店也有不俗的貢獻。太興目前擁有9個休閒餐飲品牌，經營191間餐廳，當中包括為港人熟悉的“太興”、“茶木”等。陳永安又透露今年底會有新品牌，為精緻高檔冰廳。



太興是次集資所得44%用於香港和內地開設分店、11%用於翻新香港和內地餐廳，以及35%擴展香港和內地的食品廠房。根據招股書顯示，該集團2017年財年收益為27.71億元，按年升10.3%，期內純利1.15億元，按年升6.5%。



中國東方教育入場費6191元



另外兩隻新股同於今日起公開招股。中國東方教育（0667），發行股數為4.358億股，其中10%香港公開發售，招股價由9.8至12.26元，最多集資53.4億元，以每手500股計算入場費6，191.77元，下月12日上市。



東方教育主席吳偉表示，計劃在五大區域中心北京、上海、西安、成都及廣州開設區域中心，每間中心面積約20萬至30萬平方米，學生人數約為1萬至1.5萬人，每間資本開支為5億至6億元人民幣。目前，該集團的課程分為三大範疇包括烹飪、汽車及資訊科技，未來將會因應市場需求在現時範疇推出新課程。



被問及去年度純利按年跌20%至5.1億元人民幣，首席財務官歐陽兆基表示，主要因過去2年間新建多所學校，開支投入增加所致，通常新學校需要兩年才能達到收支平衡，他相信今年起新學校會陸續有收入貢獻。



此外，本港安老院舍營運商嘉濤控股（2189）同為今天起招股，發行股數 2.5億股，10%公開發售，招股價由0.6至0.64元，集資1.5億至1.6億元，以每手4，000股計，入場費2，585.8元，預計下月13日上市。該集團行政總裁魏仕成表示，今次集資主要為興建6家新院舍，但暫時仍未有確實地點，待完成上市工作後才會物色地點，同時會密切留意本地的租務市場，而目前社福機構可以申請豁免，將農地及工廈改裝成安老院，故此對於選址不擔心。