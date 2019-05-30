英媒：世衛組織將“過勞”歸為疾病

中評社北京5月30日電／英媒稱，在全球衛生專家提出建議一年後，目前正在日內瓦舉行世界衛生大會的世界衛生組織5月27日將“過勞”列入其《國際疾病分類》。



英國《每日郵報》網站5月27日報道稱，新版《國際疾病分類》將於2022年生效，它將為醫療服務提供者和保險公司認定、治療和承保“過勞”症狀提供依據。



世衛組織將過勞描述為“未得到成功控制的、在工作場所長期承受的壓力”，並界定“過勞”有三大症狀：感覺精疲力盡；從心理上想遠離工作，對工作產生否定感和質疑感；工作效率降低。



《國際疾病分類》的清單指出：“過勞特指職業環境中的現象，不應被用來描述其他生活領域的經歷。”



《國際疾病分類》的作者說，過勞不同於其他類型的調節障礙、與壓力、焦慮或恐懼相關的疾病以及情緒障礙，後幾種病症都有自己所屬的類別。



據法新社報道，世衛組織發言人塔裡克·亞沙雷維奇對記者說，過勞被正式納入《國際疾病分類》，“這是第一次”。



清單中新增的其他疾病包括：“強迫性性行為”被列為精神障礙（但不是像一些人建議的那樣被列為上癮性行為）；沉迷電子遊戲被列為上癮性行為。



新清單不再將變性主義列為“精神障礙”。現在它被列為一種“與性健康有關的疾病”。



（來源：參考消息網）