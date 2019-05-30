研究發現抑郁症與特定基因無明顯關聯

中評社北京5月30日電／西媒稱，抑郁症是一種較為常見的心理疾病，其危害也不容小覷。過去的數百項研究結果都顯示，抑郁症可能由某些特定的基因決定。不過這種觀點或將徹底從科學界消失。一項大型研究發現，18個被認為與抑郁症相關的基因實際上與抑郁症並無關係。



據西班牙《公眾報》5月28日報道，研究人員評估了來自大約有62萬人的遺傳基因數據，結果發現最近25年來一直被認為與抑郁症有關的18個基因變體與其他隨意選擇的人類基因相比，其與抑郁症的關聯性並沒有更大。



此項研究的作者指出，過去的研究並不正確，科學界應當摒棄抑郁症與這幾個基因有關的思維定式。研究人員稱，這並不意味著抑郁症肯定不會遺傳，抑郁症依然應當被視為一種遺傳性疾病。此項研究結果的主要意義在於證明某一種與抑郁症相關的基因變體所能發揮的作用較小，對抑郁症產生影響的基因變體可能浩如煙海。



報道稱，早有基因學家對某些所謂的“抑郁基因”提出質疑。根據對其他疾病展開的研究顯示，很多遺傳性疾病都受到成千上萬個基因的影響。而且這些基因在人類的一生中還會與環境因素發生反應，對人體產生影響。



因此，最近有媒體宣稱，最近25年來花費大量資金針對某些基因展開的研究很可能都變成廢紙。但專家指出，這只是媒體炒作，理性思維應當是，人類科學進步正是建立在不斷的失敗之上。人類在獲取新知的同時也在摒棄錯誤的舊識。但是此項研究成果的確為科學界敲響了警鐘。



SLC6A4通常被視為“抑郁基因”，但是也被此項研究排除在外。普遍認為，抑郁症與神經遞質的生化紊亂有關，但其病理尚不明確，因此很多根據這個原理製造的抗抑郁藥對某些患者而言起效很慢，甚至毫無療效。



總而言之，抑郁症是一種很複雜的疾病，必須摒棄找到簡單幾個“抑郁基因”就能加以診斷並採取基因療法的舊有觀點。雖然尚不能查明是否存在基因方面的誘因，但抑郁症的治療一直備受科學界關注。



（來源：參考消息網）