綠議員關切沒笑容　韓國瑜：工作壓力很大

韓國瑜答詢刻意保持微笑。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月30日電（記者 蔣繼平）高雄市府傳出台版“水門案”之後，中國國民黨高雄市長韓國瑜近期表情嚴肅被媒體關心，連民進黨議員林宛蓉質詢時也不忘提醒市長保持笑容。韓國瑜受訪時表示，最近如果工作中比較沒笑容，請大家多多包涵，過一陣子工作差不多、有頭緒之後，一定會開始恢復歡笑。



30日市政總質詢休息時間，有媒體關心韓國瑜“選後常常感覺不快樂？”韓國瑜受訪時表示，自己本來是很開朗、很陽光、很喜歡歡笑的人，但是市長的工作壓力真的很大，尤其是接了高雄市這樣的一個現況，不僅財政困難、工作又這麼多且巨大的職位，才會不像從前這樣子的快樂開朗。



韓國瑜也說“但我本質上還是快樂的個性，如果在工作中看到沒這麼多歡笑的樣子，請包容一下！等到工作做得差不多，有頭緒之後，就會開始恢復歡笑了！”



有16年資歷的議場老將民進黨市議員林宛蓉質詢時也提到，觀察韓國瑜最近不太快樂，可能爭議很多，希望以“人和拼市政，福田用心耕”來共勉，並建議韓常講“高雄發大財”口號，呼籲不要太常心想要發大財，容易心慌意亂，這樣睡前念的心經就白費了，要韓等到“因緣俱足”，不要迷失方向。



針對2020話題，林宛蓉也要韓從做好市民榜樣，到有機會當2300萬人民的榜樣，話不要亂講，等查證後再公開說明，要未來要爭取大位的韓國瑜心平氣和答覆。



韓國瑜起立回答時先乾笑了幾聲，他說“謝謝林議員，我以下的答覆，肯定心平氣和！”韓說，他是快樂開朗的個性，只要有快樂的市長，市民當然快樂，如果一個市長每天愁眉苦臉話……”韓本來要快速回答6個問題，但一直被林宛蓉打斷話。韓只好搶快丟了幾句“市政團隊快樂非常重要，氣氛非常愉快，人民光榮感提升，自己在議場的答覆絕對是非常誠懇。”就依她要求坐下。



由於林宛蓉質詢時關心提倡蔬食飲食提升健康也可減低碳排放等議題，韓國瑜最後也不忘誇讚林宛蓉的質詢“充滿愛心”。質詢結束後韓國瑜特地走向林宛蓉跟她握手致意。