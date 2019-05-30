“激進”研究認為：恒星爆炸促使人類直立行走

中評社北京5月30日電／英媒稱，是什麼促使人類的遠古祖先直立行走還很不清楚。現在，在一項激進的提議中，美國科學家把原因指向了宇宙干預：他們說，早期原始人類從一群爆炸的恒星中獲得了幫助。



據英國《衛報》網站5月28日報道，研究人員說，銀河系一角的一系列恒星在一場始於約700萬年前、持續數百萬年之久的宇宙混亂中爆炸。超新星向四面八方噴射強大的宇宙射線。在地球上，大爆炸產生的輻射在大約260萬年前達到頂峰。



科學家認為，輻射的激增引發了一連串事件。當宇宙射線撞擊地球時，它們使大氣層電離，使其更加導電。他們在美國《地質學雜誌》上撰文說，這可能會增加雷擊的頻率，使野火肆虐非洲森林，為草原讓路。在樹木越來越少的情況下，我們的古代祖先適應了環境，那些直立行走的繁榮興旺起來。



報道稱，在人類進化史中，直立行走至少可以追溯到600萬年前的乍得沙赫人，這是一種在乍得發現的化石中既具有猿類特征又具有人類特征的古代物種。一個著名的理論是，氣候變化改變了地貌，形成了曾經樹木林立的非洲大草原。



研究報告的作者之一、美國堪薩斯大學的阿德里安·梅洛特說，在超新星產生影響之前，遠古人類親屬就已經在嘗試直立了。但他認為，劇烈爆炸仍有一定影響。他說：“兩足行走已經開始，但我們認為這可能助了強勁的一臂之力。”



梅洛特說：“在人類發揮作用之前，閃電一直被認為是引發大火的主要原因，由於許多大火，大量栖息地遭到破壞。當森林被草原取代，直立就成為一種優勢，這樣你可以從一棵樹走到另一棵樹，看到藏在高草裡的食肉動物。”



報道認為，如果科學家是對的，未來的超新星可能會在地球上引發更多野火。但就目前而言，地球似乎是安全的。



研究人員承認，需要進行更多研究來了解宇宙射線是否真的能導致閃電。梅洛特說：“如果閃電與宇宙射線之間的聯繫被證明是錯誤的，那麼整件事就不成立了。”



（來源：參考消息網）