中評社香港5月30日電／什麼樣的狗愛咬人？美國一項研究發現，從品種看，比特犬和混種犬更易咬人；從身體特征看，體重30公斤至45公斤的寬頭和短頭犬咬人風險更高。研究人員說，希望這項研究能為想養狗的家庭提供更多參考信息。



美國俄亥俄州立大學等機構研究人員在《國際兒科耳鼻喉科學雜誌》上發表論文介紹，他們調取了兒童醫院等機構15年的數據記錄，以評估兒童面部遭犬類咬傷的嚴重程度；然後又查閱了1970年以來的大量相關文獻報告，來確定特定品種犬類的咬人風險。



新華社報道，綜合分析後發現，比特犬和混種犬咬人的風險和嚴重程度最高。由於很大一部分咬人的狗為混種犬，具體品種不詳，所以研究人員還分析了狗的體重和頭部形狀。結果顯示，體重30公斤至45公斤的寬頭和短頭犬咬人風險更高。



研究人員說，狗咬人可能與品種行為傾向有關，也可能是受到了被咬者、狗主人等行為的影響。與成年人相比，兒童特別容易被咬傷，因為他們可能注意不到狗要咬人的某些跡象。



研究人員還說，多數情況下，兒童是被家中的寵物狗咬傷的，因此家長應避免玩耍中的孩子接近或觸摸正在休息或吃東西的狗，而且應該告訴孩子，如果狗叼走了他們的玩具或零食，一定要告訴大人，而不要試圖自己取回這些東西。