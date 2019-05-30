2019年度世界競爭力　新加坡登頂

國際管理髮展研究院（IMD）商學院28日發布《2019年度世界競爭力報告》，顯示新加坡上升兩位，繼2010年之後再度成為全球最具競爭力經濟體。



美國則跌落頭牌位置至第三；中國香港競爭力維持第二。



【分類評估】



IMD商學院位於瑞士洛桑，1989年起以經濟表現、政府效率、企業效率和基礎設施四大類別的235個指標評估各經濟體年度競爭力，63個國家和地區參與今年排名。



IMD商學院判斷，新加坡今年躍居榜首得益於先進的技術基礎設施、熟練的技術勞動力儲備、對移民友好的法治環境和行之有效的創辦企業方法。中國香港因稅收和營商環境良好、企業融資便捷而保持競爭活力。



美國作為世界頭號經濟體的競爭力減弱，主要原因是政府減稅政策對市場信心的提振效應逐步消退以及燃油價格抬升、高技術含量產品出口減弱和美元匯率波動產生的負面影響。



不過，美國在衡量技術、研究和人力資源等企業所需要的基礎實力類別列第一。



主持排名的IMD商學院教授阿圖羅·布里斯分析，“國際政治環境和貿易關係的迅速變化讓全球市場今年遭遇高度不確定性”，“強有力的體制框架能為企業投資創新提供穩定性”。



【亞太獨秀】



亞太地區經濟體今年表現尤其優異。新加坡和中國香港以外，另有9個國家和地區的競爭力排名不變或提升。



其中，印度尼西亞排名提高十一位，主要原因是政府效率、基礎設施和營商環境改善。印尼是全部63個國家和地區中勞動力成本最低的經濟體。日本排名下滑五位至第三十，主要歸咎於經濟增長乏力、政府債務高企和營商環境弱化。泰國則受外商直接投資和生產力推動，位次與日本對調。



在中東地區，世界主要原油供應國阿拉伯聯合酋長國、卡塔爾和沙特阿拉伯表現不俗。沙特因教育領域投資強勁而躍升十三位，在全部經濟體中進步最多。阿聯酋首次進入前五，卡塔爾繼2013年之後再度進入前十。以色列、土耳其和約旦表現不佳。



在歐洲地區，因退出歐洲聯盟的不確定性持續，英國排名從世界第二十位下滑至第二十三位。挪威和盧森堡跌出前十，丹麥和荷蘭排名略有下滑，但保住了前十位次。瑞士是排名最高的歐洲經濟體，排世界第四，愛爾蘭則上升五位至第七。法國和德國排名下滑。



在其他地區，北美國家加拿大下滑三位至第十三，拉丁美洲經濟體未能進入前三十。（來源：新華網）