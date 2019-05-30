賴清德談我要當選　否認喬好蔡賴配

賴清德今天接受民進黨台北市議員高嘉瑜、資深媒體人黃暐瀚所主持的《我要當選》節目專訪。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月30日電（記者 洪德諭）民進黨29日下午召開中執會修改初選辦法。前“行政院長”賴清德30日接受專訪時表示，他認為黨的初選辦法不應改變，這想法不變，但基層焦慮下，讓初選確定有共同努力的機會。至於外傳28日下午與蔡英文會面已經“喬好了”，賴清德回應，這樣的小道消息完全不正確，也未談到英賴配。



民進黨29日下午召開中執會討論2020初選辦法，以全體共識不經表決方式通過下列三點：第一、手機50%納入民調；第二、柯文哲、韓國瑜放入三人對比民調；第三、一場電視政見會。初選民調時間確定6月10日至14日。



在中執會通過修改初選辦法後，賴清德首個行程是接受由民進黨台北市議員高嘉瑜、資深媒體人黃暐瀚所主持的《我要當選》節目專訪。



對於結果，他認為黨的初選辦法不應改變，初選制度改變會影響公信力也會造成後患無窮，不過基層也希望初選盡早確定，為避免基層焦慮，且顧慮到黨主席卓榮泰若硬要表決的話只有辭職一途，因此透過維持理念不在中執會撕破臉，讓初選確定有共同努力的機會。



外傳在“立法院”總召柯建銘勸說下，賴清德決定放手讓無黨籍台北市長柯文哲納入民調。賴清德說，柯建銘為了黨、為了國家有使命感，他與柯建銘不只通電話還見過面，柯建銘認為初選辦法應依照公告執行，但維持這樣的辦法將沒辦法進行初選。不過他對於初選辦法不容改變的想法不容改變並沒有改變。



賴清德、蔡英文在中執會召開前一天，28日下午在陽明山友人家中見面。賴清德表示，當時是應蔡之邀，基於對蔡的尊重，蔡邀約一定要見面，但所談的話沒有授權可公開，不過現在外傳“喬好了”等小道消息完全不正確。是否有談到英賴配，賴也說沒提到這樣的事情。



高嘉瑜詢問中執會結果是否是讓步？賴清德說，登記參選是為了承擔台灣下一階段責任，我要贏、要當選，團結方面就必須要注意，對於中執會結果訴諸法律的話對黨是傷害，在規則被改下，不宜再給黨重擊。



至於日前曾提出贏的策略，包括如果賴清德沒有贏國民黨高雄市長韓國瑜，會全力支持蔡英文競選連任等，賴清德表示，很可惜蔡英文不接受，有新辦法出來，就根據新辦法進行。另外，手機納入民調、柯文哲納入對比是否造成不利？賴情德回應，我們主張的不是細節，而是黨制度的維持。