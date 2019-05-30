修逃犯例｜劉鑾雄撤覆核冀減少社會爭拗

商人劉鑾雄表示撤回修例司法覆核申請，希望有助減少社會爭拗（圖片來源：大公網） 中評社香港5月30日電／華人置業前主席劉鑾雄昨日宣布，撤回就修訂《逃犯條例》的司法覆核申請。劉鑾雄表明，自己是愛國愛港的商人，一貫全力支持特區政府依法施政，當日提出申請目的為保護自身權益，並不針對國家及特區政府。對於近日社會上種種紛爭，劉鑾雄深感痛心，希望香港社會保持和諧穩定、繁榮進步，撤回申請希望有助減少社會上的爭拗。有政界人士指出，反對派近三、四個月配合美國向中國發動貿易戰的攻勢，不斷就修例問題針對國家和香港特區政府，並挑起社會爭拗，他們的所作所為不僅令劉鑾雄痛心，更令廣大市民心寒，應受到強烈譴責。＼大公報記者 龔學鳴 郝壽



劉鑾雄曾於2014年被澳門法庭缺席裁定行賄運輸工務司前司長歐文龍罪名成立，判監五年三個月。整個審訊期間，劉鑾雄缺席聆訊，而由於香港和澳門之間並無引渡協議，劉鑾雄被定罪後亦沒有到澳門服刑。



支持特區政府依法施政



香港特區政府表明擬修訂《逃犯條例》之後，劉鑾雄趕在修訂草案提交立法會首讀之前，於四月一日就修訂《逃犯條例》一事向高等法院申請司法覆核許可，要求法庭頒令修例不具追溯力，任何在修訂生效前被定罪的人，都不應被移交至與特區政府無引渡協議的地區。高等法院上周三批准劉鑾雄聘用英國禦用大律師彭力克處理案件；該案排期6月21日處理。



劉鑾雄昨日透過律師行發聲明，宣布撤回司法覆核申請。聲明指出，劉鑾雄是愛國愛港商人，一貫全力支持香港特區政府依法施政，有關申請目的為保護劉鑾雄自身權益，有其正當性和合理性，並不針對國家及香港特區政府。對於近日社會上的紛爭，劉鑾雄深感痛心，希望社會保持和諧穩定，所以決定撤回有關申請，希望有助減少社會爭拗。



冀減少社會爭拗



有政界人士直指，正是反對派勾連外力，借修例挑起了社會爭拗。港區全國人大代表、香港中旅國際投資有限公司副主席盧瑞安認為，很少市民會真正細閱法律條文，故真正了解修例內容的人不多，而反對派就是利用這一點，編造“送中”等嚴重扭曲法例原意的口號，對市民進行“洗腦式”宣傳，就連部分知名人士都因此對修例產生誤解，相信劉鑾雄撤回司法覆核申請會有助減少爭拗。他又指出，如今中美貿易摩擦激烈，反對派卻配合美國打壓中國的步伐，在香港掀起內亂，應受全港市民譴責。



港區全國人大代表、工聯會會長吳秋北指出，反對派為了製造話題，撈取政治籌碼，千方百計抹黑修例，對社會上任何有利反修例的人或事，都會刻意放大。他批評反對派近日要各界乃至學校師生表態，亦是在利用廣大市民，製造社會分化。



來源：大公報