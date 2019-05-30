賴不滿初選辦法變更　蔡：定了就遵從

蔡英文接受媒體訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月30日電（記者 黃筱筠）民進黨29日中執會採共識決，決定2020初選辦法，討論多日的初選辦法，終於按照蔡英文陣營所希望的底定。前“行政院長”賴清德昨深夜在臉書上痛批中執會是開了惡例，但蔡英文今天受訪則說，昨天中執會按照黨章，是黨意志的民主機關，中執委們做的決定，是黨民主機制一部分。民進黨主席卓榮泰以及中執委很用心、很辛苦，既然決定已經做了，就遵從後面的程序。



蔡英文今天上午出席媒體舉辦的新南向高峰論壇，會後也接受媒體聯訪，心情看起來還不錯，對於媒體提問還帶著笑容。原本預定10點半致詞，但她提早10分鐘到場，當時在台上講話的外貿協會董事長黃志芳也趕緊結束演說，並說等“總統”講完話，他再繼續演說。



民進黨29日下午召開中執會討論2020初選辦法，以全體共識不經表決方式通過下列三點：第一、手機50%納入民調；第二、柯文哲、韓國瑜放入三人對比民調；第三、一場電視政見會。初選民調時間確定6月10日至14日。



29日中執會召開前，蔡英文與賴清德於28日下午進行初選以來第二度會面，賴是否當面表達，反對納入無黨籍台北市長柯文哲進行民調？蔡英文表示，這些都是過程，她不清楚這個過程中間，賴院長有什麼不同時期的不同意見，她不清楚，但既然規則定了，就遵從黨的意志做事吧。



昨天中執會召開前，“立法院”黨團總召柯建銘打電話給賴清德是否因此說服他，蔡英文說，這個你要問柯總召。