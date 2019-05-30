王金平：“台獨”根本不可行是假議題

藍委王金平（右）接受郝龍斌（左）廣播節目專訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月30日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020大選提名的前“立法院長”王金平今天接受國民黨副主席郝龍斌廣播節目專訪，談到兩岸立場時表示，“台獨”是假議題因為根本不可行，現在民進黨政府全面執政也不敢“台獨”，所以是假的，但大陸給的是真壓力，天天有增無減，這要正視、面對。



王金平強調，他要選“總統”就是要解決兩岸問題，找新的定位，他認為至少有十幾個名詞可以替代九二共識，在這之前台灣主權一定要維護住，對新名詞要有共識。



王金平今天早上到中廣接受郝龍斌廣播節目專訪，除了花很大篇幅在暢談王之前擔任老師的經歷外，郝還問王其兩岸的立場，之前王去大陸尋根祭祖的感受等等。



王金平說，在五月初的尋根祭祖行前，他去大陸是27年前的事，這次回鄉去尋根祭祖，是一種慎終追遠的文化呈現，意義非常重大也圓滿成功，感謝陸方的協助，感受到大陸的善意。



王金平表示，他現在看到大陸的發展，想到台灣都搖頭，我們不努力怎麼相比。希望台灣好好認識兩岸實力，人家怎麼轉變的，而我們還像埋在沙裡的鴕鳥一樣，要正視面對大陸的發展，人家都在進步，應該一起努力讓兩岸和好，彼此交流合作，將來創造中華民族共同發展。



郝龍斌問王金平，之前去大陸見到國台辦主任劉結一，王說“台獨”是假議題，且兩岸應尋求新共識，該怎麼尋求？



王金平說，“台獨”是假議題因為根本不可行，大陸一定反對，可行的話蔡政府已經掌握全局，應該可以“台獨”但也不敢，所以說是假議題，但大陸給的是真壓力，天天有增無減，這要正視、面對，而壓力在九二共識上，馬英九8年做了正面貢獻，也是兩岸和平的重要基礎，但蔡政府拋棄了，大陸當然不能接受而大反彈。在外交上給我們斷了5國，國際組織不讓我們參與，區域經濟組織也不給我們參加。



王金平強調，如果這些都無解，那台灣沒有前途，他要選“總統”就是要解決兩岸問題，希望兩岸和諧安定，而新的定位，有十幾個名詞可以替代九二共識，在這之前台灣主權一定要維護住，國內對新名詞要有共識。



王金平提到，台灣現在遇到兩個問題，兩岸不和諧以及內部沒有互信，和諧問題只有他能處理，他當“立法院長”17年都在處理朝野問題，彼此建立的感情，信用很重要，這才能弄好國內和諧問題，而解決這兩大困境，依台灣人過去累積拚經濟的經驗跟資本，勞工技術跟市場，自然經濟會大發展，台灣錢淹腳目會再現。他很有信心，所以他做一任“總統”就好，其他交給別人，這是他的使命。