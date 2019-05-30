CGTN女主播劉欣與FOX女主播翠西交鋒

中評社香港5月30日電／CGTN女主播劉欣於5月30日早8：25（美東時間29日晚8：25）應約與FOX商業頻道女主播翠西•里根 （Trish Regan）就中美貿易等相關話題進行了一場公開辯論。



環球網報道，劉欣在CGTN北京主演播室通過衛星連線的方式在翠西•里根的《黃金時間》節目裡出現。這是中國主播與美國主播首次正面交鋒。有外媒報道稱，這場辯論是電視史上的偉大奇觀。翠西在節目中稱這也是美國電視史上前所未有的對話，也是美國聽到不同觀點的機會。



雙方就公平貿易、知識產權、華為、關稅、中國發展中國家地位以及美方所謂的“國家資本主義”進行了長達16分鐘的對話。



劉欣首先糾正翠西在節目中對劉欣的介紹，翠西在節目中稱自己不代表特朗普政府，而劉欣是中國共產黨的代言人。劉欣糾正道，我自己還不是共產黨員，我今天是以中國國際電視台記者的身份與你進行對話。



翠西接著就貿易談判發問，她問劉欣中美之間是否有可能達成協議。劉欣說，如果美方帶有誠意，尊重中方談判代表，相信會有一個好的結果，因為貿易戰對中美雙方都不利。



當翠西問道所謂中國 “知識產權偷竊”傷害美國公司問題時，劉欣反問道，你可以問下在華投資的美國公司的意願，問問他們是否願意在華投資，美國公司在華投資利潤豐厚。劉欣接著說，我承認，在中國是有一些侵犯知識產權的案例，但是那都是公司的問題，世界上包括美國在內的很多國家的公司都出現過這樣的問題，這些僅是個例，不能說美國公司偷了就是美國偷了，中國公司偷了就是中國偷了。劉欣解釋道，中國社會對加強知識產權保護是有廣泛共識的。



當翠西問道有關華為是否願意與美國共享它的先進技術時，劉欣回答道，通過合作、互相學習、美國根據規則付費，她相信這是沒有問題的。中美都在彼此學習。我通過與美國教師學習英語，現在我的工作還需要美國專家幫忙。只要我們共同合作，按法律和規矩辦事，我相信這當然沒有問題。



翠西還發問劉欣有關發展中國家地位的問題，劉欣答道，中國經濟的總體量很大，但中國有14億人口，人均GDP不及美國人均GDP的六分之一。但是中國人很努力，中國是聯合國維和任務的最大貢獻者，也提供了非常多的國際人道主義援助。

