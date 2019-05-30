華爾街女CEO：世界拒絕你　你仍可做女王

1、職場女性



從來都什麼公平可言



上周我參加一次報社的線下讀者會，去早了，等候的間隙，有一位主辦方的工作人員吸引了我的注意。



看上去年紀不大，穿著莊重又不死板，負責登記參與人員，認真仔細地分發紙筆，分散引導逐漸密集的人群，還負責問答環節的話筒傳遞。



這本來沒什麼，但是從她的表現中，我卻感受到了不一樣的味道。



她很熱情主動，像小鬆鼠在樹上跳躍一樣，靈活地穿梭在會場中間，就差沒牽手帶你找座位了。



會議自始至終，笑容都洋溢在臉上。最重要的是，有空就逮著人問開會的感受，有沒有什麼寶貴意見下次改進。



我們倆碰巧交流了幾句，沒一會就熟悉了。我誇她積極工作，她的笑容卻很快凝固在臉上：



“唉，積極也沒用啊，我們也只能爭取一下參與這種線下活動，作為編輯，沒什麼機會出外採訪的機會，主編總是擔心幹不好。”



明明有足夠的勇氣和熱情，但是卻因為性別被拒之門外，失去了展現的機會。



這是職場女性的常態：水深火熱的工作氛圍，若隱若現的歧視壓力、結婚生娃的門檻限制。每位女性好像都游離在被拒絕的邊緣。



花旗全球財富管理公司CEO、有“華爾街女王”之稱、《財富》雜誌40歲以下最具影響力人物之一的薩利克勞切克寫了一本書：《勇氣》。



在這本書中，我找到了女性掌控事業、家庭及金錢的獨門秘笈。

