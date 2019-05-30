澳戰機南海遭“激光襲擊”？中方專家揭真相

中評社北京5月30日電／澳大利亞廣播公司(ABC)29日爆料稱，澳海軍飛行員近日在南海海域航行時遭到一系列來自“中國漁船的激光襲擊”。《環球時報》報道，中方專家同一天接受記者採訪時表示，真相可能是澳直升機飛行高度過低，使漁民受到影響，後者才使用燈光進行照射。截至30日凌晨，中方尚未就有關消息予以回應。



ABC稱，澳海軍直升機日前在夜間飛行途中遭遇“目標定向襲擊”，迫使飛行員折返回軍艦接受體檢。這一消息隨後得到澳國防部的證實。澳軍方官員稱，對海軍直升機的激光襲擊來自漁船，但尚未正式確認這些船只是否懸掛中國國旗，也不清楚使用激光的原因。報道未說明飛行員進行身體檢查的原因，也未提供直升機遭遇攻擊的細節。



據澳媒報道，上述事件發生時，澳大利亞海軍即將結束代號為“印度-太平洋奮進2019”的海上演習。美國有線電視新聞網(CNN)29日引述澳大利亞戰略政策研究所學者尤安·格雷厄姆在戰略家博客上的一篇報告稱，“澳直升機飛過漁船時，被後者發射的激光瞄准。出於醫學考慮，飛行員暫時返回軍艦。”格雷厄姆表示，他沒有親眼目睹有關事件，但澳大利亞飛行員告訴他，他們在南海執行任務時曾多次被商業激光瞄准。CNN稱，在海上，漁民一般用激光警告其他船只不要靠近。不過格雷厄姆認為，在南海沒有飛機能對船只產生直接威脅，漁船用激光警告對手是一種故意使用的策略。據稱，澳軍方官員正就格雷厄姆的報告進行調查。



截至30日凌晨，中方尚未就有關消息予以回應，事件的真假以及細節也很難證實。多位匿名專業人士29日對記者分析道，從技術上來講，漁船進行激光照射是不可能的。



中國海軍研究院研究員張軍社29日接受記者採訪時表示，澳媒有關報道對中國的指責明顯是猜測捏造，澳大利亞有關人士應該對言論的真實性負責。在既無法確定這些船只是否懸掛中國國旗，也不能提供相應證據的情況下，就臆測受到來自中國漁民的激光攻擊非常不合理。



張軍社還指出，尤安·格雷厄姆所在的澳大利亞戰略政策研究所前幾年曾出台報告，渲染中國威脅論，宣稱澳大利亞最大的威脅是中國，這更讓外界無法相信有關事件的真實性。澳媒報道的主要目的是配合美國方面製造中國威脅論，為澳大利亞介入南海問題、擴大在南海的軍事存在製造借口。

