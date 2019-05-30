何不等2024？賴：綠最困頓時不袖手旁觀

賴清德接受媒體訪問。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月30日電（記者 洪德諭）民進黨中執會29日修改2020初選辦法，前“行政院長”賴清德30日接受媒體訪問提到，初選已經確定，與其批判黨，倒不如大家都做光，一起照亮民進黨、台灣。至於為何不等2024再出來？賴清德說，這個道德上會有問題，因為民進黨最困頓時只顧自己利害關係，袖手旁觀會辜負栽培的人。



民進黨下午召開中執會討論2020初選辦法，以全體共識不經表決方式通過下列三點：第一、手機50%納入民調；第二、柯文哲、韓國瑜放入三人對比民調；第三、一場電視政見會。初選民調時間確定6月10日至14日。



賴清德30日接受由民進黨台北市議員高嘉瑜、資深媒體人黃暐瀚所主持的《我要當選》節目專訪。對於中執會結果提出上述說法。



賴清德表示，初選風風雨雨已經過去，目前要做的是能夠爭取更多支持，未來能贏得初選、贏得大選，大家一起建設台灣。



媒體詢問，昨深夜在臉書重批中執會結果，今天又要大家不要批黨，心境是否有轉變？賴清德說，中執會通過決議當然是修改選舉辦法，但是他認為萬物皆有裂縫，但裂縫是光照進來的地方，與其批判黨，倒不如大家都做光，一起照亮民進黨、台灣，大家一起正面往前邁進，迎向燦爛的未來，這比回首過去去詛咒風雨來得重要。



另外，節目最後賴清德表示，有人會說2020情勢不好，就讓2020大選輸掉再選黨主席，並於2024再出來，但這個道德上會有問題，因為民進黨最困頓時只顧自己利害關係，袖手旁觀會辜負栽培的人。此外等2024等於寄望國民黨做不好，是置台灣生死於不顧，與其這樣不如出來承擔。