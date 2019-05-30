CGTN女主播劉欣與FOX女主播翠西電視交鋒

（圖片來源於網絡） 中評社北京5月30日電／CGTN 女主播劉欣 於5月30日早8：25（美東時間29日晚8：25）應約與FOX商業頻道女主播翠西•里根 （Trish Regan）就中美貿易等相關話題進行了一場公開辯論。



劉欣在CGTN北京主演播室通過衛星連線的方式在翠西•里根的《黃金時間》節目裡出現。這是中國主播與美國主播首次正面交鋒。有外媒報道稱，這場辯論是電視史上的偉大奇觀。翠西在節目中稱這也是美國電視史上前所未有的對話，也是美國聽到不同觀點的機會。



雙方就公平貿易、知識產權、華為、關稅、中國發展中國家地位以及美方所謂的“國家資本主義”進行了長達16分鐘的對話。



劉欣首先糾正翠西在節目中對劉欣的介紹，翠西在節目中稱自己不代表特朗普政府，而劉欣是中國共產黨的代言人。劉欣糾正道，我自己還不是共產黨員，我今天是以中國國際電視台記者的身份與你進行對話。



翠西接著就貿易談判發問，她問劉欣中美之間是否有可能達成協議。劉欣說，如果美方帶有誠意，尊重中方談判代表，相信會有一個好的結果，因為貿易戰對中美雙方都不利。



當翠西問道所謂中國 “知識產權偷竊”傷害美國公司問題時，劉欣反問道，你可以問下在華投資的美國公司的意願，問問他們是否願意在華投資，美國公司在華投資利潤豐厚。劉欣接著說，我承認，在中國是有一些侵犯知識產權的案例，但是那都是公司的問題，世界上包括美國在內的很多國家的公司都出現過這樣的問題，這些僅是個例，不能說美國公司偷了就是美國偷了，中國公司偷了就是中國偷了。劉欣解釋道，中國社會對加強知識產權保護是有廣泛共識的。



當翠西問道有關華為是否願意與美國共享它的先進技術時，劉欣回答道，通過合作、互相學習、美國根據規則付費，她相信這是沒有問題的。中美都在彼此學習。我通過與美國教師學習英語，現在我的工作還需要美國專家幫忙。只要我們共同合作，按法律和規矩辦事，我相信這當然沒有問題。



翠西還發問劉欣有關發展中國家地位的問題，劉欣答道，中國經濟的總體量很大，但中國有14億人口，人均GDP不及美國人均GDP的六分之一。但是中國人很努力，中國是聯合國維和任務的最大貢獻者，也提供了非常多的國際人道主義援助。



當翠西問道關稅的問題時，翠西說，2016年，中國對美國16%的商品徵收9.9%的關稅過高。劉欣說降低關稅是一個很好的想法。這樣，美國消費者可以用更便宜的價格買到中國商品，中國也可以用更便宜的價格買到美國商品。但是您剛才也提到了我們現在是規則主導的世界，如果一方想要改變規則，必須要取得相關方的共識。美國不能對中國有區別性對待，降低關稅需要是個多邊的共同決定。我們目前執行的是20年前的標準，在關稅問題上，我們的確需要改變規則。



翠西發問劉欣你如何定義“國家資本主義”，劉欣解釋道，中國是中國特色市場經濟，讓市場在經濟中發揮主導作用。國有企業在經濟中有重要作用，但作用正在不斷減少，國家並沒有控制經濟的一切。來看一組數據：中國80%的就業是由民營企業提供的；中國80%的出口是由民營企業提供的；中國65%的創新是由民營企業完成的；中國一些領先的公司，比如因特網公司、5G公司都是民營企業。我們的經濟制度是混合的／多元的、活躍的、開放的。



雙方的辯論引發廣泛關注。從社交平台的網民反饋看，翠西一改昔日的做派，始終沒有“發怒”，而劉欣大氣嚴謹、睿智平和，對答如流。



在此之前的當地時間5月14日，美國福克斯商業頻道在其黃金時段播出一期節目，該頻道主持人翠西•里根把美國描述成中美貿易關係裡徹底的“受害者”。她認為，中美貿易不平衡是美國必須用在中國身上的“武器”，中國的繁榮是“以美國利益為代價的”。在節目中，翠西•里根還多次使用“偷竊”這個詞。她稱，中國人從美國人那裡“偷走”了數十億美元，並表示，“我們別無選擇，唯有一戰。”



針對這位美國女主播的“觀點”，CGTN於5月22日發布了一期題為《中國不會接受不平等協議》的評論短視頻。主持人劉欣在視頻中條理清晰地駁斥了翠西•里根鼓吹的對華“經濟戰”言論。劉欣在短視頻中表示，仔細斟酌翠西的話就會發現，她所宣揚的盡是情緒化和煽動性的指控，卻少有實質依據。劉欣說，翠西在其節目中聲稱，來自中國的“知識產權盜竊”導致美國經濟每年損失高達6000億美元。而這份數據源自美國一家非營利機構（National Bureau of Asian Research）2017年發布的一份“美國知識產權遭竊委員會”報告。而這份報告是未經驗證的一家之言。同時，報告裡寫得很清楚，低端知識產權盜竊對美國經濟造成的損失或可高達每年6000億美元。這並非指中國，而是綜合全球而言。



5月23日，翠西在看到CGTN的短評後公開回應。不過，她並未提數據可信度與偷換概念的問題，反而指責劉欣“針對全美國女性人身攻擊”。她在推特上發起“戰書”：“既然你說我情緒化，那就找個時間地點較量一番！”劉欣欣然應約。



來源：CGTN



