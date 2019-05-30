府前禁設攤　韓國瑜61造勢熱度差很多

韓國瑜去年底競選高雄市長，舉辦三山造勢活動，圖為在岡山造勢活動上出現的“香腸瀑布”。(中評社 資料照) 中評社台北5月30日電／去年底九合一選舉，中國國民黨高雄市長韓國瑜的“三山造勢”活動，除了人潮爆滿外，另一個特色就是“攤販跟著禿子走”，攤商乘機大賺一筆，後來都成為死忠“韓粉”。挺韓團體6月1日將在府前凱達格蘭大道舉辦的“決戰2020、贏回台灣”造勢大會，警方已下令禁止設攤。



根據台媒報道，台北市警中正一分局表示，因府方維安考量，當天將禁止“明火通煮”，也就是說要用火煮食物的攤販，都禁止出現在凱道上，所以全部禁止設攤。因此經典的“香腸瀑布”無法在府前重現了！至於其他販賣飾品等其他小物的攤販，則是勸導不要向群眾兜售。



去年三山造勢，韓國瑜所到之處，攤販市集跟著跑，市集能聚集大量人潮，讓活動更熱。6月1日的府前造勢，是韓決定投入2020大選之後首度挺進台北城，整個形勢也和去年造勢活動大不同。



去年底的高雄市長選舉，韓國瑜在旗山、鳳山、岡山舉辦的“三山”造勢活動，為周邊民宿、商店及攤販帶來不少商機。“三山造勢”最終回在岡山舉行時，有攤商為卡位，甚至前一天就到場。現場出現的“香腸瀑布”，高約2米、近3000條的香腸更是焦點，網路也瘋傳此一景象。