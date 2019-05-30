王金平無意間爆出　五人小組6/5和韓見面

藍委王金平（左）與國民黨副主席郝龍斌（右）。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月30日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020大選提名的前“立法院長”王金平今天接受國民黨副主席郝龍斌廣播節目專訪，兩人在節目後接受媒體訪問時，提及國民黨中央五人小組將在6月6日拜會王金平。



高雄市長韓國瑜的徵詢時間，郝龍斌本說“應該是4日還是5日，他要再確定”一旁的王金平則補充說是5日，因為他本來要約4或5日，但都有人了，所以才改約6日，此話一出讓郝驚呼“王院長比我還清楚！”讓現場媒體都莞爾。



國民黨特別辦法把主動表態者以及被推薦黨員都納入初選機制，以全民調決定人選，包括高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前主席朱立倫、前“立法院長”王金平、前台北縣長周錫瑋和孫文學校總校長張亞中。



並組成5人徵詢小組，訂於6月10日公布參加初選名單，6月23日到7月4日間舉辦國政願景電視發表會，7月5日到15日展開為期11天的民調，7月16日公布民調結果，7月17日報中常會核備，7月28日全代會正式提名。



5人徵詢小組包括副主席曾永權、郝龍斌、副秘書長杜建德、組發會主委李哲華、考紀會主委魏平政。目前5人小組已和前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中會面，預計會在6月上旬完成聽取6位參選人的徵詢步驟。