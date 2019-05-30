誰是新主席？歐盟“權力的遊戲”進入關鍵期

歐洲理事會主席圖斯克（圖片來源於網絡） 中評社北京5月30日電／“請不要問我新一屆歐盟委員會主席人選的名字好嗎？我們今天只討論決定人選的程序，沒有討論具體人選。”歐洲理事會主席圖斯克5月28日在位於布魯塞爾的歐盟總部舉行新聞發布會時對記者這樣表示。當晚，歐盟28國領導人齊聚布魯塞爾舉行特別峰會，重點就歐盟主要機構的人事安排進行磋商。由於各方意見難以統一，新一屆歐盟委員會主席職位爭奪戰將異常激烈。歐盟各國領導人同意在6月20日至21日下一次峰會上完成提名。



德國總理默克爾希望沿用“領銜候選人”制度，支持歐洲人民黨黨團“領銜候選人”韋伯。但法國總統馬克龍堅決反對該制度，希望非“領銜候選人”、歐盟“脫歐”事務首席談判代表巴尼耶當選下一任歐盟委員會主席。布魯塞爾峰會結束後，馬克龍表示，希望選一個“最有創意、魅力且能幹的人”。“對我來說，關鍵是讓那些身處最敏感職位的人分享我們的計劃。保持性別平衡很重要，我們將選出2名男性和2名女性。”默克爾在新聞發布會上說：“我們認為，必須表明我們有能力採取行動。馬克龍需要切合實際，認識到提名韋伯的人民黨黨團仍然是最大的黨團。”默克爾表示，希望自己對歐盟委員會主席職位的建議在6月峰會期間被采納。



歐盟特別峰會最後決定，歐洲議會最大黨團的“領銜候選人”並不會自動成為歐盟委員會主席，但其機會較大。對此有分析認為，聽上去好像歐盟成員國之間達成一致意見，實質上分歧依舊，語焉不詳的言辭說明各種政治勢力的矛盾更加難以調和。



歐洲新聞電視台29日評論稱，儘管法德兩國領導人盡量在公開場合淡化分歧，但暗戰更加激烈。據法新社29日報道，產生歐盟委員會主席的過程看似有章可循，實則暗含國家之間、不同意識形態黨團之間的權力爭鬥。歐洲大選導致歐洲議會的政治勢力碎片化，使各方在共同議題上達成共識更加困難。如果談判持續僵持，歐盟將陷入僵局。



現任歐盟委員會第一副主席蒂默曼斯形象地將歐盟委員會主席爭奪戰比作熱播美國電視連續劇《權力的遊戲》。盧森堡首相貝泰爾將這場大選戲稱為尋找下一位“歐洲先生”或是“歐洲小姐”。



今年晚些時候，包括歐洲議會議長、歐洲中央銀行行長、歐盟外交政策負責人等重要職位將上演激烈的爭奪戰。



來源：環球時報