美麗島民調：韓國瑜快速下滑　已非第一

在一對一民調中，韓國瑜不但輸給柯文哲、賴清德，也輸給蔡英文。（美麗島電子報提供） 中評社台北5月30日電（記者 黃筱筠）美麗島電子報30日公佈最新民調，結果顯示2020大選，中國國民黨高雄市長韓國瑜不再是第一名。在一對一民調中，韓不但輸給無黨籍台北市長柯文哲、民進黨籍前“行政院長”賴清德外，也輸給蔡英文。



美麗島電子報董事長吳子嘉指出，韓國瑜的民調急速下滑，一個月降了超過7%，已不是第一名，掉到第2或3名。在一對一的民調中“不管是郭台銘還是韓國瑜，都輸給了柯文哲跟賴清德，跟蔡英文這三個人”，“國民黨在一個月以前的優勢，其實已經不存在了”。



民調顯示，在國民黨2020初選互比式民調支持度（括號內數值是與4月中旬民調相較的增減百分點）為：韓國瑜22.0%（－5.6%）、郭台銘17.8%（＋1.0%）、朱立倫11.6%（＋1.8%）、王金平7.5%（－2.7%）、周錫瑋0.9%（＋0.5%）、張亞中0.1%，主動表示會投其他黨籍或人選的有7.6%（－0.4%），不投票或投廢票的有18.8%（＋5.5%），未明確回答的有13.7%（－0.1%）。國民黨支持者主要支持對象是韓國瑜、郭台銘、朱立倫。



調查顯示，如果國民黨提名韓國瑜競選，韓國瑜、賴清德、柯文哲3人競逐時，民調支持度為：柯文哲31.6%、韓國瑜28.4%、賴清德23.4%，表示因此不投票或投廢票的有8.4%，未明確回答有8.2%。值得注意是認為國內整體經濟現況不好的民眾有34.5%支持韓國瑜、33.3%柯文哲。



如果柯文哲、韓國瑜、蔡英文三人競逐，柯文哲支持度29.3%、韓國瑜27.9%、蔡英文26.9%。



如果國民黨提名郭台銘競選，調查顯示郭台銘、賴清德、柯文哲3人競逐時的民調支持度為：柯文哲32.6%、賴清德24.9%、郭台銘22.1%，不投票或投廢票有12.9%，未明確回答7.5%。如果柯文哲、蔡英文、郭台銘三人競逐，柯文哲支持度30.4%、蔡英文26.4%、郭台銘23.8%。



韓國瑜與賴清德二人對決，民調支持度為：賴清德40.8%、韓國瑜36.3%，因此不投票或投廢票有15.7%，未明確回答有7.1%。韓國瑜與蔡英文二人對決，民調支持度為：蔡英文40.8%、韓國瑜37.2%，因此不投票或投廢票15.8%，未明確回答有6.2%。



如果郭台銘與賴清德對決，賴清德39.4%、郭台銘34.8%，因此不投票或投廢票的有18.8%，未明確回答的有7.0%。如果郭台銘與蔡英文對決，蔡英文37.7%、郭台銘37.3%，因此不投票或投廢票的有18.5%，未明確回答的有6.5%。



本次民調是在2019年5月26日至5月28日，對設籍台澎金馬22個縣市年滿20歲的民眾進行訪問，成功訪問1086人，在信賴水準95%情況下，抽樣誤差最大值為正負3.0%。