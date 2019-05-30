美媒：神經刺激可能有助於緩解中風傷害

中評社北京5月30日電／美媒稱，用電刺激你鼻子後面的神經是否有助於減少中風對大腦的傷害？最新研究表明這種可能性是存在的。初步實驗顯示，可以通過擴張未受損的動脈和繞過血栓來增加流向大腦的血液量，富氧血液就能被輸送到受威脅的大腦區域。



據美國健康生活新聞網5月24日報道，這種療法將如何減少中風後殘疾？美國紐約斯塔滕島大學醫院神經血管外科主任穆罕默德·穆薩維說：“腦組織對缺氧極其敏感，如果得不到足夠氧氣或血液，就會很快死亡。假如動脈發生栓塞，就需要立即疏通。”穆薩維本人沒有參與此次實驗。



報道稱，科學界認為找到疏通動脈的新方法至關重要。現在只有兩種疏通動脈的療法得到批准，分別是溶解血栓和取出血栓。



本次研究項目的負責人、美國加利福尼亞大學洛杉磯分校綜合卒中中心主任傑弗裡·塞弗說：“我們認為這項研究預示著針對急性缺血性中風患者的全新療法即將面世。”



塞弗在加利福尼亞大學洛杉磯分校發布的新聞通稿裡寫道：“無論在美國還是全世界，中風仍是重要的死亡原因和致殘原因，所以我們必須研發新的有效療法來補充現有療法，包括延長治療窗口期。”



參加實驗的病人患有急性皮質缺血性中風，也就是說他們大腦表面的皮質層受到了影響。發生缺血性中風時，流向大腦的血流會被阻斷。這些受試者正在全球18個國家的73家醫院接受治療。



科研小組會在病人上顎背面植入一個微小的神經刺激器電極，植入過程很簡單，只需要採取局部麻醉。電極會在5天時間裡每天刺激神經細胞集群4小時。



科研小組在24日出版的英國《柳葉刀》雜誌上撰文指出，有證據顯示這種療法能夠降低患者在中風發生3個月後的殘疾程度。

