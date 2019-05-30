出人意料理性溫和 中美女主播對話現場還原

中美兩位女主播首次對話都表現良好風度 中評社華盛頓5月29日電（記者 余東暉）在一片中美女主播“約架激辯”的喧囂聲中，中國國際電視台（CGTN）女主播劉欣與美國福克斯（FOX）商業頻道女主播翠西·雷根29日晚間進行了15分鐘“親切友好”的對話。兩人在許多重要議題原則上有共識，而幾天前情緒激動的翠西在對話結束時得出兩國應當“雙贏”，“沒人想要貿易戰”的結論，更出人意料。



美東時間29日晚間8點26分，劉欣如約作為嘉賓，通過衛星連線，出現在翠西主持的“翠西·雷根黃金時段”節目中，就中美貿易問題與翠西展開這場前所未有的對話。幾天前劉欣在其節目中批駁翠西在知識產權問題上“情緒激烈”地給中國扣大帽子，卻搞錯數據來源。這激怒了翠西，翠西在其節目中稱“中國國有電視台”向她一個“女孩”施壓，擺出一副“老娘不怕，不服來戰”的姿態，並且在推特上向劉欣“下辯論戰書”。幾經推文來往，雙方約定劉欣29日晚間作為嘉賓出現在翠西的節目中，展開討論。



這原本就不是一場正規的辯論會，甚至連討論會都不算。因為翠西多提問，少評論，15分鐘時間三分之二給了劉欣。劉欣顯然做了充分的準備，以其純熟地道的英語，不卑不亢，侃侃而談。翠西也收斂了日前的潑辣勁，基本上充當了“溫良恭儉讓”的傾聽者角色，面帶笑容，保持了很好的風度。