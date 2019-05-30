越南擬延後退休年齡　確保退休基金長期平衡

中評社香港5月30日電／越南政府昨天把勞動法修正草案提交國會討論與審議，研擬把男女性公務員和勞工退休年齡，由目前的60歲和55歲，分別延後到62歲和60歲，法案若獲得通過，將自2021年起上路。



越南勞動榮軍與社會部以延長勞工社保繳納時間平衡退休基金收支以及因應人口老化等為由，提出勞動法修正草案，研擬延後公務員和勞工退休年齡。這項草案獲得政府同意後，昨天呈交正在河內召開的越南第14屆國會第7次會議討論和審議。



據中央社報道， 這項草案將男性退休年齡由目前的60歲調高至62歲，並將女性退休年齡由目前的55歲調高至60歲。草案同時提出2項落實方案，其中第一方案是自2021年開始男女性退休年齡每年分別調高3個月和4個月，直到2028年男性退休年齡達到62歲以及2035年女性退休年齡達到60歲為止。



第2方案自2021年開始男女性退休年齡每年分別調高4個月和6個月，直到2026年男性退休年齡達到62歲以及2030年女性退休年齡達到60歲為止。



越南政府表示，有關延後退休年齡的第一方案調整時間較長，可避免對勞工和社會產生衝擊，有利維持社會穩定以及符合國際慣例，因此建議國會採用此方案。



此外，這項草案也規定，部分從事特殊領域工作的公務員和勞工可提前或延後5年退休；另有把勞工全年加班時數不得超過300個小時調高至不得超過400個小時等新規定。



統計顯示，越南高齡者比率自1979年的6.9%增至2016年的10.5%，呈現迅速成長趨勢；越南民眾健康情況與平均壽命都獲得提高，目前達73歲，人員享有退休金福利的時間較長，導致退休基金面臨失衡。



勞動榮軍與社會部曾指出，延後退休年齡的主要目的是確保退休基金的長期平衡，如果維持現行收支情況，退休基金收支自2023年將開始失衡，到2034年恐要使用國家預算彌補支付。