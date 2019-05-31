妙天挺柯、韓？前藍委蔡錦隆分析幕後盤算

前“立委”蔡錦隆。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中5月31日電（記者 林谷隆）宗教人士妙天禪師創辦“國會”聯盟黨，外傳是“國會黨”中區召集人的中國國民黨前“立委”蔡錦隆接受中評社訪問表示，他與妙天確實見過面，但他是國民黨終身黨員，不會退黨，媒體報道他是“國會黨”中區召集人，他自己都感到訝異。小黨在台灣政壇難經營，妙天無論挺柯、挺韓，結合更大的力量，或是找了幾位公眾人物準備投入區域“立委”選舉，都是希望在2020大選中有所作為。



高雄市長韓國瑜支持者6月1日將在台北凱達格蘭大道舉辦挺韓大會師，該活動籌備與“國會黨”主席妙天禪師（黃明亮）有關，但是妙天3月接受媒體專訪，還說看好台北市長柯文哲參選，還說要幫柯連署，引起外界關注妙天到底挺韓，還是挺柯。



蔡錦隆，1958年生，曾連任三屆“立委”、兩屆台中市議員、三屆國民黨中常委、國民黨“立法院”黨團書記長、國民黨台中市黨部主委、國民黨台中市議會黨團副書記長等職。



妙天創立“國會黨”，黨員目標號稱要破30萬人。外傳為了佈局“立委”選舉，找來“國會三蔡”的前“立委”蔡正元、蔡錦隆、蔡豪，分別擔任“國會黨”北區、中區及南區召集人。



蔡錦隆受訪表示，他確實曾受邀到“國會黨”，會見妙天禪師一次，當場也表明他是忠貞的國民黨終身黨員，也不會脫黨，雙方都沒有深入聊到“國會黨”的問題。所以媒體報道他是“國會黨”的中區召集人，他也覺得有點訝異，因為他到過“國會黨”，但僅止於此而已。



對於妙天積極參與2020大選的主因？蔡錦隆認為，台灣政黨非常多，而且入黨很自由，每人都可以申請，平常就有很多政黨在進行串聯合作，因為台灣的小黨真的很難生存，就像是民國黨從推出“副總統”人選，到合併的“國會黨”後，消失不見。



曾任國民黨台中市黨部主委的蔡錦隆說，小黨經營真的很困難，他們希望積極參與台灣的政治，來實現他們的訴求，但是不只輿論聲量，還是發展動向，都不容易能引起社會主流的共鳴。



蔡錦隆強調，小黨在台灣政壇不好發揮，這種狀況下，不管是拱台北市長柯文哲，或是拱高雄市長韓國瑜參選2020大選，這眾多力量之中，都可以看到“國會黨”參與的現象，不過他也不曉得妙天到底是挺韓，還是挺柯。



蔡錦隆認為，或許妙天都是基於私人情誼願意幫忙，也透過這樣的模式，傾聽各個主要候選人的理念，試圖找到一些合作空間，讓他們的理念，可以透過政策推動來落實。所以“國會黨”是希望能結合更大的力量，為台灣貢獻一己之力，態度很積極，希望在2020大選中能有所作為。

