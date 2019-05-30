美麗島民調　三足鼎立柯文哲稱霸

2020大選柯文哲參選，在藍綠柯三足鼎立的情況下，柯文哲勝出。（美麗島電子報提供） 中評社台北5月30日電／美麗島電子報民調今天公佈最新民調，2020大選如果無黨籍台北市長柯文哲參選，在藍綠柯三足鼎立的情況下，柯文哲無論對上國民黨或民進黨任何參選人均勝出。



民調顯示，國民黨2020初選互比式民調支持度，以韓國瑜最高，次高為郭台銘。民進黨則以蔡英文及前“行政院長”參與2020黨內初選。



民調指出，如果國民黨提名韓國瑜競選，在柯文哲、韓國瑜和賴清德三人競選下，柯文哲以31.6%支持度勝過韓28.4%、賴23.4%；柯文哲在對比韓國瑜和蔡英文的狀況下，柯以29.3%贏韓27.9%、蔡26.9%。



調查顯示，如果國民黨推郭台銘競選，在柯文哲、郭台銘和賴清德三人競選下，柯以32.6%贏郭22.1%和賴24.9%；柯文哲在對比郭台銘和蔡英文的狀況下，柯以30.4%贏郭23.8%、蔡26.4%。



民調顯示，柯文哲在藍綠柯三足鼎立的情況下，無論對比藍綠任何對手均勝出。



本次民調是在2019年5月26日至5月28日，對設籍台澎金馬22個縣市年滿20歲的民眾進行訪問，成功訪問1086人，在信賴水準95%情況下，抽樣誤差最大值為正負3.0%。

