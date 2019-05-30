美華裔高中生獲加州演講賽冠軍

聖蓋博市Gabrielino高中演講辯論隊華裔女生唐飛霞（前排左二），日前獲得“解說型演講賽”加州冠軍，成為校隊歷史上第20位州冠軍。（鄭品舜提供） 中評社北京5月30日電／據美國《世界日報》報道，美國洛杉磯縣聖蓋博市Gabrielino高中演講辯論隊，在5月舉辦的2019年加州高中演講比賽（California High School Speech Tournament）上表現突出。華裔女生唐飛霞（Felicia Tang）獲得“解說型演講賽”（Expository Speaking）加州冠軍，成為學校歷史上第20位州冠軍。據悉，辯論隊共有五人獲得全國賽資格。6月他們將代表加州，前往德州達拉斯征戰全美總決賽。



5月在長堤加州州立大學（CSULB）舉辦的比賽，共有12項演講、辯論單項賽，全州22個辯論聯盟、近150所高校參與。2018年在聖穀高中生演講聯盟舉辦的比賽上奪魁的唐飛霞，本次在與其他56所加州高校演講菁英比拚中突出重圍，最終獲得解說型演講賽冠軍。



父母為柬埔寨華僑的唐飛霞表示，此次的演講題目關於“航空和飛行”，而一家人也正是靠著飛機的翅膀，才改變命運。她說，父親是柬埔寨華僑、母親來自中國大陸，她則出生在美國，演講內容來源自父母移民的生活經歷。



三年前開始接觸演講的唐飛霞說，成立25年的Gabrielino高中演講辯論隊，曾經出過19位州冠軍，此次能成為第20位，要感謝辯論隊老師們的培養。三年前偶然機會參加演講辯論隊社團活動，從那時起便愛上演講，“對演講充滿熱情和興趣，但從未想過要獲得名次”。課餘時間，辯論隊老師會一對一培訓演講和辯論技巧，讓她的寫作、語法、肢體語言各方面都有精進。



2001年開始指導Gabrielino高中演講辯論隊的華裔教師鄭品舜（Eric PS Chen）表示，每一位隊員，每周課餘時間至少參加五節演講輔導課，每節課至少一個小時，每一位演講老師從細節上幫助學生增進演講和辯論技巧，讓孩子們透過演講，練就更好的語言表達能力和領導才能。



鄭品舜表示，高中演講比賽優勝，可能是升大學很有利的敲門磚，很多小孩子因為演講和訓練改變了命運。曾有一位學生每天沉迷網絡遊戲，然而演講讓他改變了孤獨的性格，成為他進入斯坦福大學的重要因素。他七歲來美，來自傳統華人家庭，深知許多華裔學子不善言辭，不喜歡太過表達自己，但演講練就的是全方位的個人能力，因此鼓勵更多華人學子嘗試、接觸演講，和喜歡上演講，讓自己的文化、思想能夠更好的與他人分享，讓他人傾聽。



來源：中國僑網