周建閩：關於兩岸關係主要矛盾的思考

中評社香港6月21日電／中國評論月刊總編輯、兩岸關係和平發展協創中心專家委員周建閩在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊6月號發表專文《關於兩岸關係主要矛盾的思考》，作者認為：“就當前的台灣問題和兩岸關係而言，大陸應該繼續堅持以‘九二共識’作為劃分團結和打擊對象的分水嶺。‘九二共識’是國共兩黨的政治共識，在島內，應該允許在特定時期作為一個政治默契而保持各自的話語解讀。如此，方可最大限度地團結台灣各界，求取最大的政治公約數，‘九二共識’這個定海神針也才能發揮最大效力。”文章內容如下：



最近在一場兩岸關係研討會上，有學者提出，“進入2019年以來，以習近平1月2日重要講話為標誌，兩岸關係將進入全力推進和平統一進程的新時代，其所面臨的主要矛盾將是統一與拒統之間的矛盾。2019年是兩岸關係新時代的開局之年，統一與拒統之間的矛盾會成為決定兩岸關係方向與兩岸關係實質內容的決定性矛盾。”並認為，“台獨”與反“台獨”的矛盾依然重要，但相對而言重要性開始下降，而且不再是兩岸之間的主要矛盾。



兩岸關係主要矛盾發生變化！這個問題非同小可，必須嚴肅討論，認真分析。因為什麼是當前兩岸關係的主要矛盾，這是所有關心兩岸關係發展的人士必須搞清楚、弄明白的頭等大事。抓住主要矛盾，是破解紛繁複雜的兩岸關係的要害所在。如同偉人毛澤東在《矛盾論》中所言，“在複雜的事物的發展過程中，其中必有一種是主要的矛盾，由於它的存在和發展規定或影響著其它矛盾的存在和發展。”他又說，“如果是存在兩個以上矛盾的複雜過程的話，就要用全力去找出它的主要矛盾。捉住了這個主要矛盾，一切問題就迎刃而解了。”可以說，抓住主要矛盾，就是認同辯證唯物主義和歷史唯物主義的中國共產黨人，在處理複雜的社會革命與發展的實踐过程中所秉持的最重要的認識論與方法論。因此，對於當前兩岸關係發展中主要矛盾的認知，是一個急需我們在理論和實踐層面闡述清楚的首要大事。



從歷史的角度看，在國民黨當局從大陸敗退台灣後的五十、六十、乃至七十年代，圍繞中國的主權代表權和統治權之爭的矛盾，一直是兩岸關係的主要矛盾所在。在這個長時段的歷史過程中，中國的“統一”不是問題，而由“誰統”才是矛盾的焦點所在。這個主要矛盾的外在表現為大陸的“解放台灣”VS國民黨當局的“反攻（光复）大陸”以及美國武力保台的美蔣共同防禦條約；而其內在體現的，是中國內部的階級矛盾（共產黨代表的無產階級與國民黨代表的官僚資產階級），以及外部的帝國主義勢力插手台灣問題、干涉中國內政，製造中國主權分裂的危機。毫無疑問，這種矛盾的確是那個時代兩岸關係的主要矛盾，這個主要矛盾導致兩岸之間兵戎相向，相互敵對。



兩岸關係的這個主要矛盾，自20世紀70年代末以來，隨著國際局勢的變化與中國大陸的改革開放以及台灣島內政經形勢的變化而逐步變化。首先是國際局勢的變化，在越戰中陷入泥足的美國為了對付在全球戰略競爭中咄咄逼人的蘇聯，不得不做出重大戰略調整，與中國大陸建交，與台灣“中華民國”斷交，廢除了美台共同防禦條約。其次是大陸的改革開放，對台政策發生重大變化，不再提“解放台灣”，而代之以“和平統一、一國兩制”的大政方針。“葉九條”、“鄧六點”就是明確的和平信號。第三，在國際和大陸的雙重壓力下，台灣國民黨當局不得不開放黨禁報禁，大幅度開展民主革新。對於大陸的和平統一呼籲，雖然一度不予回應，以“三不”（不接觸、不談判、不妥協）作為政策應對。不過，在島內外的壓力下，逐步順應了歷史潮流，開放老兵返鄉探親，開啟兩岸的交流往來。其後，頒佈“國統綱領”，台灣海基會、大陸海協會相繼成立，兩岸達成至關重要的“九二共識”，實現“汪辜會談”，簽署了一系列經濟、民生協議。此時的兩岸關係已經逐漸撥開敵對的陰雲，交流合作成為兩岸關係的主題。第四，台灣當局通過終止“動員勘亂條例”，以及一系列“修憲”和司法解釋，將兩岸關係定位於“一國兩區”，又限縮治權，事實上放棄了中國大陸地區的主權代表權和統治權。由此，過往的兩岸關係主要矛盾面已經不復存在。