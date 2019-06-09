中評智庫：兩制方案 台灣擔心什麼

台灣方案的探索和制定，涉及國家憲制的系統工程，是一項繼往開來的制度安排。 中評社香港6月9日電/清華大學公管學院教授暨台灣研究院常務副院長殷存毅博導、清華大學台灣研究院助理研究員吳維旭在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊6月號發表專文《探索“兩制”台灣方案的幾點思考》。作者認為，探索“兩制”台灣方案（以下簡稱“台灣方案”）表明台灣問題有其特殊性，特殊性既是台灣方案存在的必要性所在，也是台灣方案應該具有的內涵。探索台灣方案是實現兩岸和平統一的制度安排問題，既是“一國兩制”在統一後台灣的施政綱領，也是促成統一的方針政策性論述，這就意味著台灣方案應該而且必須要回答台灣社會最關心或最擔心的問題。文章內容如下：



序



2019年1月2日，習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表重要講話中提出，要“探索‘兩制’台灣方案，豐富和平統一實踐”。①這對於推動祖國和平統一和實現民族偉大復興具有重大的戰略意義。



台灣方案的探索和制定，不是簡單的對台部門行政政策措施的制定，而是涉及國家憲制的系統工程，是一項繼往開來的制度安排。



因此，如何認識台灣問題特殊性以及統一後台灣的特殊地位，如何建構台灣特殊地位與統一國家的約束體制與機制，如何使台灣方案既保持對台方針政策的歷史繼承性又具有與時俱進的開創性，這些都是探索台灣方案這項特殊制度安排所不可迴避的基礎性問題。為此，本文希抛磚引玉，僅供參考。



一、特殊性與特殊地位



無須諱言，迄今為止在對待兩岸統一問題上，台灣最大的社會公約數就是不接受“一國兩制”，幾乎形成了對“一國兩制”的社會抗體。歸納起來，台灣不接受“一國兩制”的說辭中有一點具有廣泛性和普遍性的：“一國兩制”等於港澳回歸模式，台灣不是港澳，這反映出台灣與港澳不同的強烈社會認知。由此，台灣逐漸演化出國民黨（KMT）“不獨、不統、不武”的“三不”路線和民進黨（DPP）的追求“台獨”路線，以及一般民眾希望維持現狀的中間路線，換言之，目前台灣整個社會對兩岸統一的意願不高。因此，和平統一首先面臨的是提升統一意願的問題，台灣方案具有提升統一意願功能，就必須清晰地表明台灣方案不等同於港澳模式。