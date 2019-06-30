中評智庫：“兩制金馬方案”能否先行先試？

金門地區地方首長提出“一國兩制”的政治實驗區，應符合大陸當局的構想。 中評社香港6月30日電/台灣佛光大學公共事務學系助理教授柳金財在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊6月號發表專文《融合漸統？“兩制金馬方案”先行之政治效應》，作者認為：若率先在金門地區實行“一國兩制”，便在台灣內部產生示範效果，對“一國兩制”產生“去標籤化”效應。“一國兩制”利於國家和平統一，及兩岸和平穩定、保持台灣民眾生活方式不發生實質性的改變。因此，金門地區地方首長提出“一國兩制”的政治實驗區，應符合大陸當局的構想，藉由強化金門與廈門間聯繫及建立共同生活圈，逐步進入“一國兩制”的制度性安排。“兩制金馬方案”的芻議及制度性設計，固然可以達到“融合促統”目標，從“金馬方案”試點試行到“台灣方案”全面落實；但也可能成為獨派甩開“金馬”，操作“台澎”公投“獨立”的“離間計”，此議實屬“雙面刃”。文章內容如下：



一、前言



不久前大陸全國台灣研究會常務理事周志懷，在首屆新世代兩岸關係發展論壇提出，目前兩岸現行條件下，可探討施行“兩制台灣方案”與“金馬方案”並舉，尤可探索兩制“金馬方案”。大陸當局重要智囊積極探索對台政策，這有其創新之處，從“戰略模糊”走向“戰略清晰”，轉“守勢”為“攻勢”；從“武統威脅”轉向“反獨促統”、“融合和統”。足見大陸對台政策採取積極進攻創新方案，而台灣卻是一味採取消極防禦的反制及管制性措施。



大陸國家主席習近平於2019年1月2日《告台灣同胞書》發表40周年紀念的重要講話中，針對台灣問題，歸結為“習五點”作為新時期對台工作的綱領性文件：包括一、攜手推動民族復興，實現和平統一目標。二、探索“兩制”台灣方案，豐富和平統一實踐。三、堅持一個中國原則，維護和平統一前景。四、深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎。五、實現同胞心靈契合，增進和平統一認同。“習五點”揭櫫大陸對台政策的戰略目標，即是“反獨促統”、“融合漸統”。