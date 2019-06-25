中評智庫：運籌中美關係應把握五個問題

中美間的衝突對抗是建立世界新秩序的必然過程和 “歷史陣痛” 中評社香港6月25日電/北京學者、本刊特約撰述文堯在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊6月號發表專文《運籌中美關係應把握的五個問題》，作者認為：“思考中美關係及其相處之道，應當有一個國際視野、全球胸懷和對人類的終極關懷，這是很重要的一個框定。當前中國正處於民族復興的歷史大勢中，正確認識和順應這種大勢固然重要，但更重要的是把握和駕馭這一大勢。從歷史看，駕馭崛起大國的巨輪，避開與霸權國衝突的暗礁和冰山，既需要高超的智慧，也需要博大的胸懷和堅定的信念。”文章內容如下：



習近平強調指出，領導幹部要“常觀大勢，常思大局”。從歷史大勢和世界大局看，中美關係的本質是中國與世界的關係問題，運籌中美關係、把握中美關係發展大勢，關鍵的一點是要深入思考21世紀中國在世界上的定位、中國與美國的未來關係以及二者如何互動達到新的力量和利益平衡點。從當今世界大變局看，中美各自變動及其彼此互動，正是推動國際體系和國際格局變動的關鍵變數。未來一個時期，中美兩國關係可能要經歷“是東風壓倒西風，還是西風壓倒東風”的過程，但是從長遠看，最終的結局應該是中美實現平衡和諧的“各美其美，美人之美，美美與共，天下大同”局面。中國的制美之道，根本上不是要壓倒、打敗美國，而是通過反制、勸阻和懾服等手段與美積極鬥爭，同時維持和擴大最低限度合作，以鬥爭與合作的兩手最終建立一個包容性更大的國際政治經濟新秩序。



一、思考中國與未來世界的關係是探尋中美關係運籌之道的終極命題



探尋中美關係的運籌之道，就不是簡單的尋找制美之術。道應包含術，但要超越術。所謂道，應具備三個特徵：一是事物之根本，二是至簡至精，三是應為所有人所用。從這一觀點出發，考察中美關係運籌之道，一條重要線索是分析中國對世界的認識及其與世界的互動。自古以來，中國認識的世界就是“天下”，皇帝是“天子”。“天下”所轄範圍是中國及其周邊地區，所謂中國即“中央之國”，屬“華夏文明”；其周圍四方的人則是東夷、南蠻、西戎、北狄，並稱“四夷”。這一時期，中國與世界的關係是“華夷秩序”，按照西方人的說法則是以“厚往薄來”為特徵的朝貢體系。比如，乾隆晚期，馬葛爾尼使團訪華時，乾隆則稱英國為“外夷”和“蕞爾小國”，認為距離我中華文明過於遙遠。1840年第一次鴉片戰爭後，中國與世界的關係發生了傾覆、顛倒，中國人認識到西方的“堅船利炮”的厲害，於是提出“師夷長技以制夷”、“以夷制夷”等口號，學習西方、利用西方、打敗西方是我們處理對外關係的總思路。從洋務運動、北洋政府和民國時期，到新中國建立，我們一直試圖走一條“融入西方，戰勝西方”的道路。從毛主席的“一邊倒”到“超英趕美”，到1979年年初鄧小平訪美時提出“對外開放，其實就是對美開放”的說法，中國的根本選擇就是要奮發圖強，通過學習西方以打敗西方、雪“百年屈辱”，讓中國重新屹立於世界東方。這種歷史傳承導致今天我們對美政策充滿了一種“愛恨情結”，即一方面愛慕強大的美國，認為必須學習美國；另一方面又憎恨和厭惡美國政府及其處處遏制、排擠、打壓中國的政策，認為必須強力反制美國，挫敗美國西化分化中國的圖謀。這是我們當前尋求制美之道的基本語境。但是，我們應看到，如果我們大戰略上以打倒美國的思路來對付美國，則不僅不會達成目標，反而會加速葬送中國崛起的前程。