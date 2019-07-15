中評智庫：美台關係變化與大陸面臨的風險

當前和未來兩年，美台關係重大變化的風險，處於很不確定的相對易發期。 中評社香港7月15日電/著名國際問題與兩岸關係專家、中國海洋大學海峽兩岸關係研究所所長郭震遠教授在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊6月號發表專文《美台關係變化前景及大陸面臨的風險》，作者認為：“可以確認，當前和未來兩年，美台關係重大變化風險的相對易發期將會持續。但在更長時期是否繼續，則有較大不確定性。主要是2020年1月台灣地區領導人選舉，以及2020年11月美國總統選舉。這兩場選舉過程中，美台關係重大變化的概率大為增加；而選後，則因不同的選舉結果，美台關係重大變化發生的不確定性更加突出。總之，當前和未來兩年，美台關係重大變化的風險，處於很不確定的相對易發期。”文章內容如下：



2017年特朗普在美國執政以來，美國國內政局和中美關係、台灣島內政局和兩岸關係，都發生了複雜、劇烈變化。受這些變化影響，大陸已面臨美台關係重要變化及其風險。可以預料，未來兩年上述變化都將繼續發生。未來兩年是大陸實現中華民族偉大復興、分兩步走戰略第一步目標的關鍵期，也是大陸加快實現祖國完全統一進程的關鍵期之一。防範美台關係重要變化及其風險意義重大。為此，大陸需及早做出較準確預判，以有效管控可能的風險。



一、美台關係持續發生重要變化的基礎和條件



所謂美台關係重要變化，特指由於美國公然違背中美三個聯合公報、嚴重破壞一個中國原則和大陸領土主權完整，導致美台高層交往層級的明顯提升、美台合作的明顯強化。2017年1月特朗普執政以來，美台關係發生了中美建交以來最重要的變化。這些變化在產生直接的重大影響的同時，還為美台關係的繼續變化，奠定了基礎，創造了條件，從而在未來兩年，甚至更長時期中，美台關係将持續發生重要變化，並對大陸形成風險。



（一）美台關係持續發生重要變化的基礎基本形成



1、特朗普政府明確定位中國是美主要戰略威脅、主要戰略競爭對手，開始全面遏制中國。兩年來，在美國形成了反華親台的“政治正確”的強大主流輿論，從而基本形成美台關係持續發生重要變化的社會輿論基礎。



2、過去兩年中，美國國會兩院無異議通過、並經特朗普簽署的“與台灣交往法”，以及包含重要涉台、“友台”、“保台”條款的“2018亞洲再保證倡議法”和2018、2019年度的“國防授權法案”，為美台關係持續發展，提供了美國國內法的“法律基礎”。