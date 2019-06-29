中評智庫：美台聯動難擋兩岸和平統一大潮

蔡英文當局欲以“聯美抗中”政策對抗統一 中評社香港6月29日電/廈門市台灣學會秘書長曾曉栩在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊6月號發表專文《中美角力下美台聯動難擋和平統一大潮》，作者認為：2019年1月2日習近平總書記在《告台灣同胞書》40周年紀念會上，發表了題為“為實現民族偉大復興推進祖國和平統一而共同奮鬥”的講話，全面系統地闡述了新時代如何在民族復興的進程中推進祖國和平統一，並提出了“探索‘兩制’台灣方案，豐富和平統一實踐”等五項重大政策主張。在中華民族比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現偉大復興目標的今天，面對美國特朗普政府將台灣問題工具化，以及台灣蔡英文當局“聯美制陸”挾洋自重嚴峻複雜的形勢，習總書記的講話清晰堅定地向世界尤其是美國表明：台灣問題是中國的內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉，中國人的事要由中國人來決定。這篇重要講話是指引整個新時代對台工作的綱領性文件，是新時代和平解決台灣問題的“路線圖”，向世界表明中國將以更明確的要求、更清晰的路徑、更強勁的力度、更務實的舉措，推進統一的進程。文章內容如下：



2019年1月2日習近平總書記在《告台灣同胞書》40周年紀念會上，發表了題為“為實現民族偉大復興推進祖國和平統一而共同奮鬥”的講話，全面系統地闡述了新時代如何在民族復興的進程中推進祖國和平統一，並提出了“探索‘兩制’台灣方案，豐富和平統一實踐”等五項重大政策主張。在中華民族比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現偉大復興目標的今天，面對美國特朗普政府將台灣問題工具化，以及台灣蔡英文當局“聯美制陸”挾洋自重嚴峻複雜的形勢，習總書記的講話清晰堅定地向世界尤其是美國表明：台灣問題是中國的內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉，中國人的事要由中國人來決定。這篇重要講話是指引整個新時代對台工作的綱領性文件，是新時代和平解決台灣問題的“路線圖”，向世界表明中國將以更明確的要求、更清晰的路徑、更強勁的力度、更務實的舉措，推進統一的進程。



一、中美激烈競爭新常態下，特朗普政府將對華政策工具化



1.中國模式快速崛起，美國對華戰略從接觸轉向競爭



中國改革開放40年取得了傲人的成就，中國在應對地區和全球挑戰的多邊合作中的作用上升，中美在各領域的競爭加劇。在美國戰略界及建制派看來，隨著中國的崛起以及在國際政治舞台上的影響力，中美關係的發展已經到了一個轉折點，需要重新思考美國的對華戰略。美國許多政策制定者和智庫對通過持續接觸來影響中國的能力失去了信心，他們認為中國並未按照美國期待的方向發展，在政治體制上更沒有出現美國期待的變化。