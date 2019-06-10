中評智庫：美不擇手段 中國怎應對

以中美經貿大戰為中心的中國“抗美強國戰爭”全面爆發了 中評社香港6月10日電/日本法政大學教授、中國人民大學重陽金融研究院高級研究員趙宏偉在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊6月號發表專文《經貿大戰：美國不擇手段中國怎麼辦？》。作者認為：中國第一次明確地宣佈了三條核心關切的原則問題，並明確地聲明了在這三條原則問題上絕不會讓步。這實際上就是應戰佈告了。不管中國的各路精英在主觀上怎麼自我解釋，結果是：最後關頭已過，以中美經貿大戰為中心的中國的“抗美強國戰爭”全面爆發了。也已經有人說：這是中國在經濟上的“抗美”戰爭。文章內容如下：



一、最後關頭？



中華文明視“戰”為壞事，為下下策，是不到最後關頭絕不言戰的；而視之為最後關頭時，“就被迫發出最後的吼聲”：地不分南北，人不分老幼，絕不言敗，前進前進前進進！



而美國文化呢？美國一向不敢自稱美國文明。4月29日，美國一黑人女外交高官，國務院政策規劃主任斯金納（Kiron Skinner）宣講文明衝突時說的是：現今是高加索人種的西方白人文明對非白人的中國文明的衝突①。她大概認為可以顛倒黑白，她的黑種是可以顛倒為白種的吧。美國文化視“戰”為常態，是好事，是生意，打打看，賠了再停戰撤軍。



2019年5月，中美貿易戰到了最後關頭了嗎？



新華社報道了此前從未公開說明過的中國在貿易談判中的三條原則，指出這正是中美兩國的分歧所在：第1，取消全部加徵關稅；第2，貿易採購數字應當符合實際；第3，文本平衡性。說這是三條中方核心關切的原則問題，美國全都反對。並說對於核心關切的原則問題，中國絕不會讓步。



那麼近5個月的時間，中美都談判了什麼呢？顯而易見無外乎是上述三條。中美都有報道：談判是2018年12月兩國元首在阿根廷會晤達成共識後開始的，共識是：第1，取消全部加徵關稅；第2，貿易採購達到一個數字（中美雙方至今未公佈具體數字）；第3，平等互惠。