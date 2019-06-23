中評智庫：從兩次九合一選舉看兩岸統一前景

中評社香港6月23日電／中共中央黨校國際戰略研究院教授趙黎青在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊6月號發表專文《兩次“九合一”選舉與兩岸統一前景》，作者認為：決定台灣民眾政治選擇的關鍵因素還在於大陸對台灣政治地位的政策，即兩岸統一後的“一國兩制”的安排。如果大陸執政黨對台灣暗示或明確、間接或直接地表明，未來大陸與台灣應統一於中華人民共和國體制，那麼，客觀上將會有助於台灣堅持走“台獨”路線的政黨與個人在2020年大選中勝選執政。如果大陸執政黨明確表明“一國兩制”的安排包含著兩岸共同締造統一中國的可能前景，那麼將會有助於台灣主張兩岸統一的政黨與個人在2020年大選中獲勝。文章內容如下：



按照通常的理解，在台灣地方選舉中，兩岸關係相關議題不是主要關注點，因而在選舉中所起的作用有限。但是，台灣執政黨在2014、2018年兩次“九合一”選舉中全面潰敗，其主要原因肯定不是各個地方競選者自身的問題，而是全台執政黨在全局性的施政政策與路線上出了大問題。兩岸關係就是這樣的全局性大問題。去年台灣的“九合一”選舉是明年初台灣地區領導人與議員選舉的前奏，在即將來臨的2020年台灣地區大選中，參選的候選人及其政黨應從兩次“九合一”選舉中汲取經驗與教訓以掌握選戰主導權，進而獲得執政權領導台灣走上光明大道。



一、2014年“九合一”選舉與兩岸關係



2014年11月，台灣地區“九合一”地方選舉結束。在22個縣市長中，國民黨從原本的15席縣市首長變成僅為6席，民進黨則從原先的6席變成13席。另有3席為無黨籍人士當選。在“直轄市”6都之中，國民黨失去了長期執政的台北市及台中市。國民黨主席馬英九在2008年台灣地區大選勝出，取代民進黨人陳水扁擔任台灣地區領導人，在2012年競選連任僅僅兩年後，國民黨就在地方選舉中遭到如此慘敗，馬英九也被迫為此辭去國民黨主席之職以示擔責。隨後，在2016年的台灣地區大選中，民進黨大勝取代國民黨成為台灣地區執政黨，不僅由黨主席蔡英文出任台灣地區領導人，在台灣地區立法機構總共113個席位中民進黨獲得68席的過半席位，國民黨衹得到35席。