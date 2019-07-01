中評智庫：台灣對立型國族認同的建構與危害

中評社香港7月1日電/中國勞動關係學院公共管理系副教授、中國人民大學中國對外戰略研究中心兼職研究員、香港天大研究院特約研究員郭振家在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊6月號發表專文《台灣的“過度民主”與對立型“國族”認同的建構》，作者認為：台灣社會雖然經歷了三十多年的民主化歷程，但是目前“民主化轉型”仍然衹是進行時而並非完成時。民主化轉型伴隨著民進黨的壯大，台灣社會“過度民主”的言和行成為了攻訐中國國民黨的利器，突出案例就是2014年的“反服貿運動”重創了國民黨的形象，為2014年國民黨“九合一”的慘敗埋下伏筆。然而，民進黨推動的“過度民主”並非依據有著“追求中國統一”意涵的“憲制”規定，隨之而來的是，台灣民眾之間守法的“中國認同”與非法的“台灣認同”愈來愈呈現出對立甚至對抗的趨勢，台灣社會也由此屢屢遭到撕裂。今天的國民黨應該有更大的作為。國民黨應該在未來台灣民主轉型中提高話語權。在兩岸關係和民生建設並舉的同時，中國國民黨的使命定位也應該更加清晰，這樣國民黨才能扮演好中華民族統一大業中積極建設者的角色，更好地維護台灣的和平與繁榮。文章內容如下：



從1987年蔣經國解除戒嚴開始，台灣已經經歷了三十多年的民主化歷程。上個世紀80年代，當時正值國際上所謂“民主的第三波”，所以，台灣的民主化道路似乎是走在了順應國際潮流的大道上，似乎這樣的民主體制是真正能夠代表民意，相比於“兩蔣時期”的“專制統治”有了相當的進步性。①然而，到今天為止台灣的民主政治雖已經歷多次政黨輪替，但台灣的經濟和社會困境並未減弱，政黨承諾跳票現象經常發生，從馬英九的“633”經濟發展目標②，到蔡英文的“維持現狀”承諾，似乎都成為不可完成的任務。於是乎，在藍綠兩黨之外所謂“第三勢力”或非傳統政治人物正在崛起，台灣的政黨政治似乎正在翻開新的一頁。



台灣的民主轉型歷程需要放到人類民主進程的宏大視閾去反思。從台灣完成多次政黨輪替來看，似乎台灣民主體制已經完全建立起來；但從台灣目前的社會困境以及認同危機來看，台灣的民主化進程仍然衹是進行時而並非完成時。