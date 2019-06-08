中評智庫：大灣區建設與香港著力點

大灣區規劃是國家保持港澳繁榮穩定的重大決策 中評社香港6月8日電/中銀香港資深經濟研究員王春新博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊6月號發表專文《大灣區規劃與一國兩制在香港的實踐前景》，作者認為：大灣區規劃綱要主要是方向性和原則性的，未來需要在實踐中不斷加以具體化。現階段最重要的，是要在充分發揮“一國兩制”優勢的同時，進一步加強大灣區國際科創合作，最大限度消除要素流動障礙，透過體制機制創新，把軟硬障礙（過境關卡、經濟水平及文化差距、地域要素不對稱）降到最低，尤其是要補足香港在科研成果產業化、服務市場空間不足、土地有效供應短缺、跨境交通設施以及青年創業創新等方面之短板，破除束縛其發展的諸多障礙，為把大灣區打造成為共同市場和優質生活圏奠下基礎，為實現把大灣區建設成為“充滿活力的世界級城市群”的宏偉目標而共同努力。文章內容如下：



過去40年，香港和內地合作已有兩個版本：前20年為1.0版，核心內容是香港發揮獨特優勢，帶動本地製造業向內地、尤其是珠三角轉移，形成了“前店後廠“的合作模式；後20年是2.0版，主要方向是藉助CEPA和自由行，令內地向香港開放現代服務市場，使香港從區域生產性服務中心向多功能的全球服務中心邁進。大灣區規劃是3.0版，是由國家戰略推動的，以打造國際科技創新中心和高水平對外開放平台、支撐“一帶一路”建設以及帶動港澳融入國家發展大局等戰略目標為導向，是國家充分發揮港澳獨特優勢及保持港澳繁榮穩定的重大決策。



中國改革開放以來的40年，是內地借力香港、同時成就香港的40年。一方面，香港以其所處的獨特地位，在國家改革開放進程中發揮了不可替代的功能作用，做出了重大貢獻；另一方面，香港也因服務於國家的開放發展，實現了從工業化向服務型經濟的歷史性轉變，成為亞太區最重要的國際金融、貿易、航運和專業服務中心，可謂互利共贏，相得益彰。正如習近平主席不久前在會見港澳各界慶祝國家改革開放40周年訪問團時所指出的，國家改革開放的歷程就是港澳同內地優勢互補、一起發展的歷程，也是港澳日益融入國家發展大局、共享祖國繁榮富強偉大榮光的歷程。