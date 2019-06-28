中評智庫：當前兩岸關係主要矛盾與風險挑戰

中評社香港6月28日電/廈門市台灣學會副會長曾建豐在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊6月號發表專文《當前兩岸關係的主要矛盾與風險挑戰》。作者認為：大陸“促統”是要密切兩岸關係、拉近兩岸距離，蔡英文當局“謀獨”是要切割兩岸關係、疏遠兩岸距離，二者在政策取向上完全是南轅北轍、背道而馳的，二者之間的矛盾是尖銳對立、不可調和的，這正是當前兩岸關係中的主要矛盾。文章內容如下：



從蔡英文近期言行（宣稱“四個必須、三道防護”、“始終未接受九二共識，也絕不會接受一國兩制”、提出“反制‘一國兩制台灣方案’指導綱領”）看，蔡英文當局劍走偏鋒、重回激進對抗路線，刻意操弄兩岸議題、製造兩岸衝突、挑釁大陸底線，升高兩岸對抗，惡化兩岸關係，刺激“獨統”對立、煽動民粹主義，將成為其應對選戰的策略主軸，這也將是近期兩岸關係潛在風險與挑戰的根源。



2019年時值兩岸分隔70年、大陸發表《告台灣同胞書》提出和平統一方針、開放兩岸交流40年。今年1月2日，習近平總書記在《告台灣同胞書》發表四十周年紀念大會上全面闡述了我們立足新時代、推進祖國和平統一進程的五項政策主張。習近平總書記的五項政策主張擘畫了我們在民族復興進程中實現祖國統一的宏偉藍圖，吹響了兩岸和平統一的號角。然而，當前在台灣島內執政的民進黨、蔡英文當局仍然頑固堅持“台獨”分裂立場，拒不承認“九二共識”與“兩岸同屬一個中國”，限制、阻撓甚至破壞兩岸關係和平發展，而且隨著2020年大選角逐日漸升溫，民進黨、蔡英文當局為了保住“執政權”而劍走偏鋒轉向“急獨”路線的可能性大大增強。針對當前兩岸關係中存在的主要矛盾與潛在風險，我們應充分重視並嚴加防範。



一、主要矛盾：兩岸執政黨“統獨”立場對立衝突



黨的十八大以來，習近平總書記從中華民族整體利益的高度把握兩岸關係大局，提出一系列對台工作新思想新理念新論述，如“兩岸一家親”、“命運共同體”、“共圓中國夢”等。十九大報告以及習近平總書記1月2日提出的五項政策主張，再次明確了新時代對台工作的主要目標任務是“推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程”，同時還提出了一系列具體的政策主張，包括“攜手推動民族復興”、“探索‘兩制’台灣方案”、“深化兩岸融合發展”、“實現同胞心靈契合”，“率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，為台灣同胞台灣企業提供同等待遇”、“我們願意同台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和推進祖國和平統一進程的有關問題開展對話溝通，廣泛交換意見，尋求社會共識，推進政治談判”。在反對和遏制“台獨”分裂活動方面，大陸方面也將政策宣示和打擊力度提高到了前所未有的水平上，十九大報告鄭重宣示：我們有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的“台獨”分裂圖謀；我們絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去。