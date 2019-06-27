中評智庫：蔡英文的底色與限度

中評社香港6月27日電/中國社科院世經政所國際戰略研究室主任、研究員薛力博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊6月號發表專文《蔡英文的底色與限度》，作者認為：蔡英文無疑屬於“每個毛孔都散發出‘台獨’氣息”的人物，但她在任內衹會傾力推進“事實台獨”乃至“實質性台獨”，即“搞‘兩國論’衹做不說”以構建“不提‘兩國論’的‘兩國論’新架構”。外在壓力（主要來自美國與中國大陸）、主流民意、個人因素共同決定她不追求“法理台獨”，對“事實台獨”與“實質性台獨”的追求也以“避免被大陸認定為法理‘台獨’”與“避免美國的強烈反對”為限，除非出現她認為的“機遇窗口期”。文章內容如下：



一、前言



與馬英九時期不同，蔡英文上台後兩岸關係轉為“經貿關係與文化交流深度弱化、政治與軍事對抗強度上升”。2018年底“九合一”選舉結束後，台灣主要政黨的重心已經轉向“大選”佈局，兩岸關係因而再次成為重要議題，並在政客操作下展示某些效果，如民調顯示蔡英文支持率一度提升了約十個百分點。國民黨候選人如果贏得2020年“大選”，兩岸關係預計會整體適度回暖，經貿與人員往來方面可望見到相當改善。那麼，蔡英文如果贏得“大選”，在兩岸關係上會採取什麼措施？會公開推行“法理台獨”麼？



所謂“法理台獨”或“事實台獨”是指台灣當局在“中華民國”的旗號下，以蠕動方式強化或者增加“台灣獨立”的事實或者成分。“實質性台獨”是指推進“事實台獨”已經到了“把台灣從中國分裂出去的事實或重大事變”的程度與標準，但還留著一層薄薄的法律面紗，因而尚能為中國大陸所忍受。“法理台獨”是指被國際社會（特別是中美兩國）認為構成了法律意義上的“台灣獨立”。



本文先簡要分析外在壓力與主流民意，再重點分析蔡英文的個人因素，即其與“台獨”相關的理念及其政策後果。最後嘗試預測她未來在“台獨”上的政策偏好及其限度。