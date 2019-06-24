中評智庫：蔡當局維持現狀是表象非本質

中評社香港6月24日電／中國社科院現代史研究所台灣史研究室副研究員李理博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊6月號發表專文《蔡英文當局執政的本質》，作者認為：縱觀蔡英文執政以來的各項政策，其最大問題就是為“兩國論”下的“台獨意識”所主導。這是台灣政局動盪和政績不佳的病源。由於其“台獨意識”導致其各項政策都“泛政治化”。由於“泛政治化”，蔡英文的施政都圍繞著“綠營優先”、“全面剿藍”，無視民意民風民俗民情的存在，沒有了公平、公正、公開和公理，嚴重地挑戰了社會各界的心理和文化底線。蔡英文執政政策的核心仍然是堅持“兩國論”的政治定位，雖然不改變“中華民國”的“國號”，但是把“中華民國”等同於“台灣”，把兩岸定位為“兩國”。蔡英文竭力做出“維持現狀”的表象，實際上是為法理“台獨”來尋求時間及空間上的承接，這就是蔡英文執政以來的本質。文章內容如下：



1999年7月9日李登輝拋出的“兩國論”，在海內外引起軒然大波，也使得兩岸關係急速冰凍。隨著陳水扁執政，“兩國論”成為民進黨大陸政策的基礎，此後島內不斷地去中國化，刺激和挑釁大陸，島內族群政黨政爭不斷，經濟持續衰退……經過近二十年，台灣社會已經流變為政治分裂，經濟衰退，民心明顯低迷，人才資金不斷流失，國際地位不斷邊緣化。馬英九執政以後，雖承認“九二共識”，但強調“一中各表”，對民進黨的“去中國化”及歷史教育問題等並沒有很好地修正。2016年“兩國論”的起草者蔡英文當選為台灣新的領導人。她不顧台灣經濟社會持續的衰勢，拒不接受“九二共識”，以“維持現狀”為藉口，踐行著做而不說的“兩國論”。



一、蔡英文起草“兩國論”引兩岸關係急變



“兩國論”雖由李登輝提出，但其全部的內容是什麼，不光大陸學者沒有掌握，即使在台灣也是“最鮮為人知的政壇秘密。除了李登輝及蔡英文、張榮豐等少數參與者之外，沒有人知道他全部的內容”。①但有一點可以肯定，就是台灣現任領導人蔡英文是“兩國論”出台的召集及起草者。



1998年8月克林頓總統訪問中國並在上海提出“新三不”以後的一個月，李登輝決定在“國安會”成立所謂“強化中華民國主權國家地位小組”。時任“國安局長”的殷宗文向李登輝推薦了剛剛受聘為“國安會”諮詢委員的政治大學教授蔡英文。此時蔡英文正在馬來西亞訪學，接到電話後緊急回台與李登輝見面，長談後成為“地位小組”的召集人。蔡英文召集多位極為年經的法政學者參加研究，並由當時“國安會”兩位諮詢委員張永豐、陳必照及“總統府”副秘書長林碧炤擔任小組顧問。