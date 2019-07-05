中評智庫：兩制台灣方案可借鑒大灣區經驗

粵港澳大灣區與其他國際一流灣區最大的不同就是“一國兩制” 中評社香港7月5日電/暨南大學特區港澳經濟研究所/台灣經濟研究所副所長、博士生導師、暨南大學經緯粵港澳大灣區經濟發展研究院研究員王鵬教授在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊6月號發表專文《粵港澳大灣區建設對探索“一國兩制”台灣方案的經驗借鑒——以港珠澳大橋建設為例》。作者認為：粵港澳大灣區與其他國際一流灣區最大的不同就是“一國兩制”，它涉及到三個關稅區、三種貨幣、三種法律制度，這既是粵港澳大灣區建設的優勢，也是它的挑戰所在。“一國兩制”將有助港澳利用其特殊的制度優勢與內地城市互補，將其金融、法律、會計、物流等專業服務輻射珠三角城市，進而帶動整個粵港澳大灣區的發展，同時也為大灣區對接國際規則提供更加靈活的制度安排。文章內容如下：



建設粵港澳大灣區是習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動的國家戰略，是新時代推動形成全面開放新格局的新舉措，是推動“一國兩制”事業發展的新實踐。今年2月18日，中共中央、國務院印發了《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，對粵港澳大灣區的戰略定位、發展目標、空間佈局等方面作了全面規劃，是粵港澳大灣區當前和今後一個時期合作發展的行動指南①。建設好粵港澳大灣區，不僅有助於全面推進粵港澳地區新時代改革開放，協助港澳發展新路向、開拓新空間、增添新動力，更能為探索“一國兩制”台灣方案提供現實版的經驗借鑒。



一、“一國兩制”背景下建設粵港澳大灣區的現實意義



“一國兩制”是中國政府和中國共產黨為解決歷史遺留問題、實現國家和平統一的偉大創舉，其首先在香港和澳門得到具體實踐，開創了國家統一的和平方式與國家治理的嶄新模式②。在“一國兩制”背景下，建設粵港澳大灣區具有重要的現實意義，主要體現在：