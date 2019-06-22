中評智庫：新時期閩台經貿深度融合路徑為何

中評社香港6月22日電/廈門大學台灣研究院經濟研究所副所長、廈門大學台灣研究中心副研究員王勇博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊6月號發表專文《新時期閩台經貿深度融合的路徑探討》，作者認為：當前，閩台兩地在GDP總量、人均GDP、三次產業結構等方面仍存在一定的發展差距。而且，福建總體經濟發展水平和第三產業比重較低、閩台進出口嚴重失衡和貿易增幅波動較大，成為制約閩台經貿深度交流合作的限制因素。與此同時，“一帶一路”倡議和福建自貿區建設為新時期推動閩台經貿融合發展帶來新的發展機遇。由此，近期福建應通過優化投資環境、大力發展現代服務業、提升出口產品競爭力、推動平潭綜合實驗區和自貿區建設協同發展、基於自貿區深化閩台產業合作等方面，推動閩台經貿深度融合。文章內容如下：



目前，閩台經貿合作日益深化，互補性不斷增強，同時，兩地在經濟結構和發展階段上仍存在較大的發展差距。當前，在“一帶一路”倡議和福建自貿區建設推動下，將為閩台兩地經貿深度融合注入新的活力。在今年3月召開的十三屆全國人大二次會議中，習近平總書記參加福建代表團審議指出：“福建要在推動兩岸融合發展上作出示範”；“要發揮經濟特區、自由貿易試驗區、綜合實驗區、21世紀海上絲綢之路核心區等多區疊加優勢，不斷探索新路，吸引優質生產要素集中集聚，全面提升福建產業競爭力，力爭在建設開放型經濟新體制上走在前頭”；“要探索海峽兩岸融合發展新路”，“兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，努力把福建建成台胞台企登陸的第一家園”①，由此，將為新時代閩台兩地經貿深度融合提供新思路和發展路徑。



一、閩台經濟結構和發展階段比較