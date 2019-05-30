貴州茅台欲“三招”熨平周期性影響

中評社北京5月30日電／5月29日，貴州茅台2018年度股東大會在仁懷市茅台鎮舉行，參會人數創下2000多人的歷史新高。其中，機構研究員人數達歷年峰值。“不管是管理團隊還是股東都希望茅台好！”貴州茅台董事長李保芳表示，成立茅台集團營銷公司是落實專項整治任務的一項重大舉措，運作模式會和各股東方充分溝通和交流。同時，要讓茅台更好地克服行業走勢帶來的慣性和壓力。“更好地熨平周期性影響。”



分紅創歷史紀錄



2018年度，茅台擬向股東分紅182億元，創下歷史紀錄。自2001年上市來，茅台累計分紅總額達574億元，超過上市募資20億元的28倍。



高分紅離不開好業績。2018年，茅台酒及系列酒基酒產量7.02萬噸，同比增長10.08%。其中，茅台酒基酒產量4.97萬噸，同比增長15.98%；系列酒基酒產量2.05萬噸，同比降低1.98%；實現營業收入736.39億元，同比增長26.49%；實現營業利潤513.43億元，同比增長31.85%；實現歸屬於母公司所有者的淨利潤352.04億元，同比增長30.00%。



2019年一季度，公司實現營收216.44億元，較上年同期增長23.92%，歸屬於上市公司股東淨利潤為112.21億元，較上年同期增長31.91%。



“按年度工作安排，今年股份公司營業收入將增長14%左右，集團公司將向‘千億’發起衝刺。”李保芳說，完成計劃有一定壓力，但茅台仍然選擇“跳起來摘桃子”。“希望通過努力，能延續2018年的良好勢頭和效益，交上一份讓大家繼續認可的答卷。”



發展戰略方面，公司將以茅台品牌為核心，聚焦醬香酒業務，加快推進營銷體系的理順和完善，著力調整產品體系結構，重點面向中端及以上價格帶培育大單品，打造品牌集群。

