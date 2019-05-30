中評社北京5月30日電／截至5月29日，北京地區累計入市限競房套數高達34559套，網簽套數合計10683套。按面積計算，網簽完成率約為27.8%；按套數算，網簽完成率約為30.91%，網簽率依然較低，但相比去年去化速度提升明顯。值得注意的是，與2018年清一色的限競房土地出讓不同，今年以來已有4宗不限價地塊成交。



供應規模較大



中原地產研究中心數據顯示，2018年6月10日以來，北京地區累計入市限競房項目達到50個，總計75期，住宅供應套數合計達34559套。截至5月29日，網簽套數合計10683套，網簽面積合計112.23萬平方米，網簽平均價為48919元／平方米。由於網簽數據相對滯後，實際銷售比例約45%左右，限競房項目去化速度整體仍較低。



進入5月，北京限競房網簽量首次突破1萬套，但庫存也達到歷史高位。儘管去化速度仍然較低，但相比2018年已經有了較大改觀。2018年底，限競房市場整體去化率不足20%。



針對限競房項目去化較低的原因，諸葛找房數據研究中心分析師國仕英對中國證券報記者表示，限競房地理位置普遍不佳，僅少數五環內項目去化效果較好。同時，限競房購買後存在五年限售期，同等價位下，限制較小的二手房更受青睞，引流了很大一部分剛需。



對於今年以來限競房去化速度加快的原因，國仕英稱，由於限競房項目價格低於商品房價格，加之今年以來入市的部分限競房項目地理位置相對較好，成交量可觀。



中原地產首席分析師張大偉表示，春節過後，北京樓市出現了一定程度的復甦。限競房銷售相比2018年出現回暖跡象。近年來，北京土地出讓項目多以限競房為主，未來限競房供應規模依然較大。隨著大量郊區項目入市，引發價格戰的可能性較大。目前看，北京入市的限競房項目普遍降價10%左右。



據了解，2016年底，北京市大量限競房土地集中入市。經歷2年時間，開發商普遍已取得預售證。僅2018年，北京地區就有39個限競房項目取得預售證。2016年以後，限競房土地出讓成為北京土地出讓的主流，因此限競房項目未來仍是主流產品。

