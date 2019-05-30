公募積極參與科創板戰略配售

中評社北京5月30日電／雖有“雙一規則”約束，但目前可參與科創板戰略配售（下稱“戰配”）的公募基金已達12只（6只CDR基金加上已獲批的6只封閉式科創主題基金，下稱“戰配基金”）。中國證券報記者獲悉，目前已有公募在接觸意向企業，並就戰配份額和價格等內容進行實質性洽談。分析人士認為，科創板初期的戰配競爭會比較激烈。參與戰配是市場行為，公募並不必然都要獲得戰配名額，但雙方的溝通時機與程度將是提高獲配機會的關鍵所在。



公募熱情不減



有業內人士此前對記者透露，第二批封閉式科創主題基金約有15只，預計分兩次獲批。但受“雙一規則”約束，包括6只CDR基金在內，一家公募只能以一只基金參與戰配。



“5月27日獲批的5只封閉式科創主題基金是同一時段（2月27日前後）申報的。本來，同期申報的有7家公司，但有2家去年發過CDR基金，所以這次就沒獲批。”某公募產品渠道人士對記者表示，目前第二批其餘的封閉式科創主題基金審批已基本敲定，“發過CDR基金的公募除外，預計仍會有5只左右獲批。具體時間要視市場情況而定，短期內不太可能。”



“單只基金可同時參與多家公司的戰略配售，但預計科創板初期企業數量有限，戰配競爭會非常激烈。”華南某公募人士李樂（化名）對記者說，與正式發行價相比，基金參與戰配會有一定價格折扣，這可看成一個安全墊，但預計獲配比例不會很高。據統計，目前有八成科創板申報企業的新股發行數量在1億股以下。根據相關規定，這些企業的戰配對象不能超過10家。從目前來看，至少會有12只戰配基金與保險公司、國家級大型投資基金等其他五類投資者競爭科創板戰配。



“隨著科創板開板臨近，公募的參與熱情仍在高漲。”深圳某公募人士對記者說，“戰配持有期要滿一年，收益預期目前也很難說，但還是希望下批產品中有我們家的。”他預計，接下來獲批的戰配基金會有他公司產品。

