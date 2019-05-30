保持定力　基金經理積極布局下半年

中評社北京5月30日電／5月29日，A股延續震蕩走勢。公募基金人士表示，二季度以來，市場預期短期內不確定性增強，對市場偏好起到抑制效果，基金經理一方面布局受宏觀經濟影響波動小的行業減少波動，一方面積極布局下半年。具體看，自主創新方向科技、估值具有吸引力的周期龍頭股以及被外部因素拖累的優質個股成為基金經理關注的重點。



短期不確定性仍高



針對A股近期走勢，金鷹基金表示，隨著一季度經濟超預期和外部事件進展順利帶動行情向上，二季度以來高頻數據顯示經濟繼續超預期復甦的動能不足，而外部環境再起波瀾，市場預期短期內外部事件存在一定不確定性，對市場偏好起到抑制效果。



廣發基金宏觀策略部指出，當前市場的三大核心關注點分別是外部因素如何演繹、一季度信用增速企穩後經濟和盈利何時企穩、對衝政策何時出台。“短期來看，受制於上述三個核心關注點的不確定性仍然較高，預計短期市場風險偏好難以出現明顯修復。”廣發基金宏觀策略部認為，從高頻數據來看，5月的經濟數據大概率會延續4月經濟數據的表現，即除地產數據相對較好之外，其他數據都相對疲軟。“觀察到5月發電耗煤從4月的－5.3%大幅回落至－17.31%，乘聯會口徑的汽車批發和零售5月同比下跌28.0%。如果經濟數據的疲軟延續，市場可能會動搖下半年經濟企穩的預期，從而對盈利預期形成負面衝擊，這是需要關注的風險點。”



對衝政策何時出台是市場關注的另一個焦點。隨著外部貿易因素的持續發酵以及4月經濟數據的轉弱，市場已經在預期對衝政策的出台。廣發基金宏觀策略部分析，市場估值已經回到歷史低位，如果對衝政策出台，預計可以有效改善市場情緒。例如，5月24日發布的《關於車輛購置稅有關具體政策的公告》直接帶動汽車板塊當日反彈1%。



對後市偏樂觀



面對市場持續調整，基金經理一方面通過配置需求端受宏觀經濟影響波動小的行業減少波動，一方面積極布局下半年。廣發基金經理劉格菘介紹，從年初至今，配置了醫療服務、醫療健康等必選消費板塊，並在四月初的時候對倉位做出了合理的控制，以減小基金淨值的回撤。“對下半年倒是比較樂觀的，再往後看的話，目前的時點是一個比較好的布局機會。”劉格菘表示，在控制波動的同時積極布局下半年，比如布局自主創新方向的科技公司等。



金鷹基金也表示，在經濟基本面、政策面和外部關係均面臨不確定性的基礎上，短期權益市場延續震蕩態勢，關注估值合理且盈利預期改善的行業，加大對有基本面支撐的大消費和盈利改善預期的行業的關注度，且逢低關注消費及成長股領域。具體看，保險、農業、超市、百貨等通脹受益的領域，乘用車、餐飲旅遊等周期底部和復甦預期板塊，5G、新能源汽車等符合產業升級方向的行業值得關注。



聯合利業表示，“從這個位置看，應該關注更積極的幾個因素”，目前的估值水平再一次回到很有吸引力的水平，短期風險釋放比較充分等。所以從策略上看，應該維持積極倉位，估值更有吸引力的是周期龍頭股，以及被外部貿易因素拖累的優質個股。



來源：中國證券報