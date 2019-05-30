要柯文哲承諾做好做滿　柯：越問我越不回答

台北市長柯文哲在議會備詢。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月30日電（記者 洪德諭）台北市議會30日進行市政總質詢，中國國民黨籍台北市議員秦慧珠要求無黨籍台北市長柯文哲承諾做好做滿，柯文哲竟回答，“你們越問我越不回答”。秦慧珠批評，這是在耍詐，透過模糊來增加行情，不過一直保持曖昧不明，市民對於柯文哲的厭煩、不支持也會增加。



在30日的市政總質詢，北市議員秦慧珠先談到施政滿意度並表示，台媒的調查各縣市施政滿意度，連任縣市長平均有71.6%，柯文哲是48.4%，比人家總平均少了23.2%；另外新科縣市長平均施政滿意度是53.3%，都比柯文哲高4.9%，要不要反省一下？對於自己的表現是否覺得讓台北市民丟臉？



秦慧珠接著說，柯文哲為了選2020每天趴趴走，但高達58.4%的台北市民不支持柯文哲選2020，其中非常不支持高達34.2%，支持的只有12.2%。



秦慧珠還提到，現在支持國民黨高雄市長韓國瑜選2020的有達22.9%，支持柯文哲選2020只有12.2%，台北市民這麼不支持你選2020你還要去選2020嗎？柯文哲回答，這很奇怪，民調有事沒事就把我放在裡面做什麼，民進黨也把我放在民調裡面。



秦慧珠續批，媒體愛用誰做民調是人家的事，只要你不要起心動念。秦慧珠續問這麼差的施政滿意度、這麼低支持選2020比例，要求柯文哲明確表態要還是不要選2020，柯文哲回答，現在每天就是在做事，民調不要把我放在裡面就好了。



秦慧珠也要求柯文哲承諾做好做滿，2024再選“總統”，不過柯文哲回答，你們越問我就越不回答。秦慧珠批，這就是在耍詐，靠著模糊增加行情，不過9月還是要醜媳婦見公婆，若柯文哲一直保持這樣曖昧不明的態度，北市民的厭煩、不支持也會增加。