問科創更問合規　科創板問詢守正出奇

中評社北京5月30日電／科創板漸行漸近，5月29日，又有萬德斯、龍軟科技、普門科技等多家企業回復交易所問詢。在科創板落實以信息披露為核心的證券發行註冊制背景下，對科創板已受理企業的多輪問詢還在繼續。中國證券報記者統計發現，上交所在對已受理企業的多輪問詢中，除了科創板重要看點的“科創含量”外，合規性要求仍然是最基礎核心的硬性條件，在交易所問詢提問中占絕大部分。



此外，觀察擬上會首次科創板上市委會議的3家公司發現，科創含量達標、自身運作合規、及時充分回復問詢，是這些企業率先進入上會流程的重要原因。保薦機構人士指出，科創板問詢“問出一個真公司”，基礎的合規條件仍然是題中應有之義，科創板上市企業應該是科技創新和合規規範的統一體。



“結構性”看點



5月29日，上交所網站顯示，萬德斯、龍軟科技、普門科技等多家科創板已受理企業回復交易所問詢。其中，萬德斯回復交易所首輪問詢六大方面45個問題，龍軟科技回復交易所第二輪問詢合計13個問題，等等。



觀察上交所科創板自開始問詢以來的情況發現，上交所科創板的問詢很有“結構性”看點。5月14日，上交所發布的信息稱，據初步統計，首輪問詢中“說明”事項問題約占10%，“核查”事項問題約占50%，“披露”事項問題約占40%。進一步看，交易所的問詢主要關注股權與高管、核心技術、業務產品、公司治理、財會信息、風險揭示六大類問題。



另外，不同領域公司的問題關注重點存在差異。東方證券分析師邵進明指出，新一代信息技術企業在股權高管與財會信息上更受關注，新材料和生物醫藥企業在核心技術上更受關注，高端裝備企業在財會信息上更受關注，而節能環保企業主要在公司治理和業務產品上受關注較多。



中國證券報記者觀察發現，科創板第二輪、第三輪問詢，同樣有“結構性”的特點。整體而言，第二輪、第三輪問詢的問題數量大幅減少；第二輪、第三輪問詢對於敘述性資料的回復需求降低，對於數據性資料的需求更加深入；各行業企業收到的問詢內容逐步差異化、深入化。

