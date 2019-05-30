高科技產業，沒它們不行

中評社北京5月30日電／稀土作為戰略稀缺資源，獨特的物理和化學性質使它們具有許多其他元素所不具備的光、電、磁特性，它們在培育發展戰略性新興產業中發揮著舉足輕重的作用。



工信部在《稀土行業發展規劃（2016－2020年）》中指出，稀土產業與新一代信息技術產業、高檔數控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械等十大重點領域高度關聯。



百川資訊稀土行業分析師杜帥兵接受《環球時報》記者採訪時說，稀土元素應用十分廣泛，在某些領域可以被替代，但有些行業不可替代，尤其是在高科技領域。離開某種稀土元素，相應的高科技就會失去發展支撐。“軍工材料、新能源汽車、風電、智能手機、芯片等領域，離開稀土元素真的不行。”



以汽車為例，整個行業離開稀土將寸步難行，尤其是新能源汽車。杜帥兵告訴《環球時報》記者，每輛汽車中一般都有幾十個部位用到釹鐵硼永磁材料，如引擎、制動器、傳感器、儀表、音箱等。“釹鐵硼性能優越，具有不可替代性，尤其在新能源汽車驅動電機中。”杜帥兵說，一輛全自動高級轎車大約需消耗稀土永磁材料0.5－3.5公斤，而新能源汽車上釹鐵硼材料的應用將會更多，達到10－20公斤。“類似的應用不勝枚舉，所以高科技社會的發展離開稀土元素，不可想象。”



據了解，包頭相關企業研製的“釤鈷永磁輻射環”，為神舟飛船一次次成功發射提供了火箭精確定位和導航服務。沒有這種服務，火箭將失去目標和方向。據了解，輻射環用在火箭控制平台的陀螺儀上可以自動控制電機速度，調整火箭方向，確保準確進入預定軌道。



在整個行業的發展上，中國有著稀土行業最為完整的產業鏈條。但《稀土行業發展規劃（2016－2020年）》也指出，中國稀土產業整體處於世界稀土產業鏈的中低端，高端材料和器件與先進國家仍存在較大差距，缺乏自主知識產權技術……



中國稀土行業協會副秘書長陳占恒告訴《環球時報》記者，稀土說到底還是原材料，“靠原料出口創匯不是長遠之計，根本之計在於發展基於稀土的高科技產業。”



來源：環球時報